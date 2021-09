$!Video: Así son las insólitas peleas de grillos en China

Un hombre tiene una colección de unos 70 grillos provenientes de todas partes del país y algunos de sus ejemplares pueden costar hasta 1.600 dólares.

Pero las peleas son solo uno de los posibles disfrutes que los chinos sacan a estos animales, máxime ahora que su disponibilidad -mediante la cría artificial en granjas de grillos- no se circunscribe al verano, época en la que nacen aquellos salvajes.

Sonido veraniego

Una ristra de jaulas esféricas de bambú sirve de reclamo visual a la entrada de los comercios, por si la música animal no fuera suficiente. Hay también jaulas de madera, de plástico, de arcilla, de calabazas moldeadas a gusto del consumidor.

Los insectos, que viven 100 días, se mantienen en jarrones de barro y se alimentan con una pasta de soya y agua.

Venta por internet

Son los utensilios de calabaza también la principal fuente de ingresos de Xumeng, un comerciante de grillos de la provincia oriental china de Shandong que vende unas 10.000 criaturas al año.

Cuenta por teléfono que las calabazas pueden llegar a venderse hasta por 100.000 yuanes (15.450 dólares o 13.200 euros), mientas que sus grillos más caros no alcanzan una vigésima parte.

Xumeng dispone de un canal en la red social china Douyin (la matriz de TikTok) que siguen más de 44.000 personas y en el que aconseja cómo cuidar los grillos. La culpable del inicio de su fama virtual fue la pandemia de coronavirus.

“Llevaba 11 años con una tienda, pero con la pandemia la tuve que cerrar en febrero (de 2020, durante un mes) y mis clientes me escribían y me llamaban preguntándome sobre los cuidados de los grillos. Abrí la cuenta (de Douyin) para difundir conocimientos sobre los grillos y no tener que repetirles a cada uno los mismos consejos”, cuenta Xumeng, que también vende los animales por internet y los envía por mensajería.