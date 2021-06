$!Video: Bernal, tras conocer al Papa: “Es más importante que ganar el Giro y el Tour”

El reciente vencedor del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal, regaló hoy al papa el maillot rosa y una bicicleta con los colores de la bandera argentina en nombre de “todos los colombianos” y aseguró que esta experiencia ha sido para él “más importante que ganar el Giro y el Tour”.

“Creo que he tenido muchas experiencias en mi vida, pero esta es única. Es la más bonita que he tenido en mi vida. Mi familia es católica y yo soy católico y no esperaba así su presencia. Este momento fue increíble. Estoy muy contento con esto que acabo de vivir. Es la experiencia más importante de mi vida, más que el ganar el Giro y el Tour. Es única”, dijo el ciclista del equipo INEOS a los medios tras su encuentro con el papa.