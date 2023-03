Video captó a joven que se ganaba el cariño de los gatos y luego los asesinaba en Argentina

Varias personas que residían en el barrio Parque Luro hallaban muertas a sus mascotas, sin saber que había un adolescente que se ganaba el cariño de los felinos para después acabar con sus vidas.

Al enterarse de la situación, los residentes habrían apedreado la casa donde el joven vivía con sus padres.

El padre del "matagatos", como lo llaman en redes sociales, habló con medios locales: "Le pido disculpas a la chica a la que le mató los gatos. Es una locura y no lo puedo creer. (...) Está mucho tiempo dentro de casa y en los colegios le hacían bullying. (...) Mi hijo no va a salir más a la calle solo. Necesitamos ayuda profesional, a mí me supera”.

Se conoció que los padres del joven están a la espera de que le realicen estudios psiquiátricos.