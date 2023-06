Video: Colombiano arriesgó su vida y salvó a 25 perros en medio de un incendio en Perú

Los héroes reales no llevan capa y así lo demostró Sebastián Arias, un colombiano que vive en Perú, quien decidió arriesgar su vida para salvar a 25 perritos que estaban a punto de morir en un incendio.

La conflagración inició en una fábrica de reciclaje en Gamarra, en la localidad peruana de La Victoria, y según se conoció, el fuego llegó hasta la vivienda donde se encontraban los perros.

Fue entonces que el colombiano decidió escalar por la fachada hasta llegar al techo, mientras que decenas de vecinos se organizaron y con un colchón esperaban abajo a las mascotas que eran lanzadas.

En entrevista con el medio peruano Latina Noticias, Sebastián Arias contó que iba pasando por el lugar y se dio cuenta del incendio y como había trabajado allí, sabía que estaban los perros en peligro.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, narró.

Dijo que sintió miedo cuando estaba rescatando al último perro, pues vio que un muro se le iba encima.

“El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agresivamente agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”, complementó.

Sebastián Arias vive su propio drama en Perú

Sebastián Arias, quien vive en las calles peruanas, también aprovechó para contar parte de su historia y contó que lleva un tiempo buscando a su esposa, pues aunque inicialmente le habían dicho que había fallecido, pero posteriormente le informaron que la habían internado tras un presunto intento de suicidio.

“No es confirmado, tengo demasiada gente buscándola, pero nadie me da respuesta”, finalizó.