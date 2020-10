Video: Cuando el amor perruno va más allá de la muerte

Pero Jonaha no logró recuperarse y murió; sin embargo no murió el amor de Benito por su dueña. Precisamente hace unos días, en Twitter, se hizo viral un video en el que se ve al perrito emocionado al visitar a Johana en el cementerio. Ha sacado lágrimas al evidenciar la fidelidad y el amor de un perro por su dueña.

“Ellos eran súper compañeros, Joha sufría problemas del corazón y cada día que ella se sentía enferma, Benito era su compañero, no se despegaba de ella nunca, se pasaba los días acostado con ella, la mimaba.

“En el video se demuestra el amor de estos seres, tanto que uno desperdicia ese amor real y profundo. Yo soy muy católico y creo muchas cosas que pasan, han pasado cosas con Benito, parece que entiende y ve cosas que nosotros no podemos”, dijo emocionado don Ismael, el papá de Joha.

“No esperábamos tanto, se ha hecho muy viral, lo subimos por subirlo y al otro día la sorpresa fue que me empezaron a llamar de todos lados, nos sorprendió. De todos lados querían saber de Benito. La mayoría de reacciones son de emoción y llanto por la gratitud del animal, de ver cómo los seres humanos a veces no valoramos a los animales.

Vanguardia habló con esta familia residente en un pueblo de la provincia de Entre Ríos Argentina, que no supera los 45 mil habitantes.

Tres días antes del fallecimiento de Johana, el perrito se deprimió, no quería comer, se acostaba en la cama de ella, no había forma de hacerlo alegrar, se veía enfermo, decaído, como si presintiera lo que iba a pasar.

El cuerpo de Joha fue trasladado de Buenos Aires a Entre Ríos. Don Ismael recuerda que entonces llevaron a Benito al lugar donde la estaban velando, “el perrito lloraba lo inexplicable al lado de ella, uno a veces no se explica lo que hace un sentimiento en un animal”.

Han pasado más de cuatro años y Benito sigue con ese sentimiento como el primer día. “Nosotros lo llevamos al cementerio cada dos o tres días, siempre iba y hacía lo mismo, pero nunca se nos dio por hacerle un video, nada”.

La familia ve en Benito la presencia de Johana, “yo le muestro una foto de ella y él se agarra la carita y se revuelca, jugando con la foto. A mi hija le hice un jardín en el patio, cuando voy a cortar las flores, él ya sabe que vamos para el cementerio, se prende del pantalón y me gruñe que lo alce, salta. Cuando sube al auto parece desesperado, angustiado, él quiere llegar, no sé, abrimos la puerta del auto y él se baja y se va derecho a donde está Joha, quiere que le abramos la puerta y pide que lo subamos, se acomoda en el cajón y ahí permanece hasta que nos vamos, acostado, no hay forma de bajarlo.

“Pareciera que está en ella, me ve triste y se sube a mi espalda, se echa, se acuesta en mi hombro o con mi esposa, se les va a la cama cuando están tristes, parece que intuye todo, parece un ser humano de cuatro patas.

“La verdad uno se sorprende de las actitudes que a veces los humanos no tenemos. Estamos sorprendidos porque se conoce la historia de mi hija a través del perrito”, añadió don Ismael con un dejo de tristeza y emoción.