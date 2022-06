$!Video: despertó del coma un mes después y el novio la había dejado por otra

“Todavía estoy muy herida por sus acciones”

“Me dieron mi teléfono y lo primero que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días. Abrí mi teléfono y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: ‘Ahora estoy con él. Se mudó aquí. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames’”.

“No supe nada de él desde que estuve en el hospital, me olvidó completamente. Así que ni siquiera sé por qué sucedió esto”, agregó.

Le interesa: La increíble historia de lujos y engaños del “Estafador de Tinder”

“Había cero contacto. Me bloquearon en todas las plataformas, incluso su teléfono. Todavía estoy muy herida por sus acciones. No tengo ninguna razón o cierre de por qué hizo lo que hizo. Me siento tan herida que no puedo explicar la profundidad del dolor que me ha causado. Después de cuatro años, estaba muy sorprendida. Fuimos mejores amigos durante años. Nunca creí que esto sucedería. Especialmente en un momento tan terrible de mi vida. Pensé que era mi alma gemela, pero pensé mal”, expresó la mujer.

Sin embargo, la joven ha seguido adelante, gracias a sus padres, que a pesar de que los médicos le dijeron que sólo tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir, pidieron que no se le desconectara de las máquinas que la mantenían con vida.