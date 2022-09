Video: dona un riñón a su suegra y su novia lo deja un mes después para casarse con otro

“Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos”, respondió Martínez en un segundo vídeo publicado a raíz de la repercusión que tuvo el primero. “Yo solo lo hice por hacer un TikTok. No creí que se fuera a salir esto de control” aseguró.

Por otra parte, el docente dijo no tener problemas de salud y que continúa con su vida con total normalidad. Además, cuando le pidieron que no lo vuelva a hacer, Martínez explicó que no es posible repetir el proceso. “Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que... no se puede lo siento”, sentenció.