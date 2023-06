Video: “ecosexuales” tienen relaciones con plantas en público

Un video se ha hecho viral en Lyon, Francia, luego de que Oliver Pierre, alcalde de uno de los distritos de dicha ciudad, compartiera en sus redes sociales imágenes bastante extrañas, donde un hombre parece que estuviera practicando relaciones con un cultivo de plantas.

En el contenido del video se puede ver como un hombre se desnuda completamente y luego se lanza sobre varias plantas, acariciándolas, e incluso besándolas, mientras varias personas la observan, incluido niños.

El video ha generado polémica en Lyon, las personas no bajan este hecho de “desagradable y pervertido.”

“A mí lo que me preocupa es que Lyon decida cortar las subvenciones culturales a un cierto número de actores históricos de la ciudad, para que al mismo tiempo patrocine este tipo de asociaciones”, denunció Oliver a un medio francés.

Del mismo modo la alcaldía de Lyon se pronunció sobre el video y aseguró que todo está sacado fuera de contexto. En un comunicado para la prensa dijeron: “según la representación propuesta por los artistas, el espectáculo está reservado para mayores de 14 años y adultos. Por lo tanto, no está abierto a los niños [...] Son imágenes que fueron registradas, no en el espacio público, no en un lugar abierto al público en general, sino en un centro de arte, donde las personas siguen el trabajo de una compañía”, explicó Nathalie Perrin-Gilbert, delegada de Cultura de la alcaldía de Lyon.

