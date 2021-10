De cada cuatro migrantes ilegales que pasan por Colombia, tres son haitianos, así lo señalan cifras de Migración Colombia.

PREGUNTA: Un mes después de que miles de inmigrantes haitianos se concentraran bajo el puente internacional de Del Río (Texas) y de que circularan las imágenes de agentes que los hostigaban desde sus caballos, ¿qué lecciones ha aprendido el Gobierno? ¿Hay algo que harían de manera diferente si vuelven a llegar grandes grupos de migrantes haitianos a la frontera? ¿Se comprometen a no volver a expulsar a esos migrantes de forma masiva a Haití?

Reapertura de frontera con México

R: Creo que aún no se ha decidido. Tenemos el objetivo de lograrlo lo antes posible en noviembre.

R: No sé la respuesta a esa pregunta, creo que es algo que decidirán los Centros para el Control de Enfermedades.

P: ¿Y se esperan excepciones para los niños no vacunados?

R: Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) decidirán qué vacunas se aceptarán. Y creo que si alguien tiene una vacuna que no esté aceptada, entonces no se permitirá el viaje, a menos que haya otra excepción a la que pueda acogerse.

P: Usted ha anunciado esta semana que, a principios de noviembre, Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá, y requerirá a los viajeros que quieran ingresar una prueba de vacunación con pauta completa. ¿Aceptará Estados Unidos la entrada de aquellos mexicanos inoculados con vacunas que no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Sputnik V y CanSino?

Regreso de “Quédate en México”

R: No puedo. Es nuestra obligación ante el tribunal implementarlo, iniciarlo lo más rápido posible y estamos trabajando para hacerlo, a pesar de nuestra oposición.

P: ¿Y no puede confirmar que se reiniciará el próximo mes?

R: Nosotros pusimos fin a ese programa y nos demandaron por hacerlo. Y ahora estamos bajo una orden judicial para implementar ese programa, no solo en Laredo, sino a lo largo de toda la frontera sur. Esa es una orden de la corte que estamos obligados a seguir y, por lo tanto, debemos cumplirla, y estamos obligados a implementarla lo más rápido posible. Y para hacer eso, estamos en conversaciones con el Gobierno de México, porque se requiere que ambos países estén de acuerdo con ese programa.

P: Usted ha prometido emitir una nueva medida para acabar de nuevo con MPP. ¿Debemos esperar que, una vez que se restaure el programa, no durará mucho tiempo en vigor, porque volverán a cancelarlo?

P: Bajo el Título 42, Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los adultos indocumentados que llegan a su frontera sur, amparándose en la pandemia. Miles de migrantes están siendo expulsados sin poder siquiera argumentar que tienen un temor creíble de persecución si son devueltos a sus países de origen, algo que es un derecho básico bajo las leyes de EE. UU. y las normas internacionales sobre asilo. Usted mismo es un inmigrante que llegó desde Cuba, ¿cómo puede seguir justificando esta política?

R: Creo que su pregunta es muy importante y muy justa. Es muy importante comprender que el Título 42 no es una política de inmigración que nosotros hayamos adoptado. No estaría de acuerdo si alguien intenta definir nuestras políticas de inmigración refiriéndose al Título 42. Nuestras políticas de inmigración están definidas por nuestro reinicio de Daca, nuestro fortalecimiento de Daca; por poner fin a la regla de carga pública que privó a los inmigrantes de acceder a beneficios, por eliminar las barreras a la naturalización; por proporcionar nuevas directrices a los agentes migratorios para proteger a 11 millones de personas (indocumentadas) de deportaciones injustas (...). El Título 42 es una autoridad de salud pública que tienen los Centros para el Control de Enfermedades y que han ordenado que se use, porque estamos en medio de una pandemia y cientos de miles de personas, solamente en este país, han muerto debido a esa pandemia.