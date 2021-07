$!Video: El multimillonario Branson, cerca de ganar la carrera espacial

El empresario y multimillonario británico Richard Branson viajará hoy al espacio a bordo de una nave espacial de Virgin Galactic.

De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada.

Además: Video: Branson se adelanta a Bezos en su plan de viajar al espacio

“Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic”, había comentado a comienzos de este mes en Twitter el empresario británico de 70 años.

La misión lleva por nombre “Unity 22”, por ser el viaje de prueba número 22 de la aeronave VSS Unity, y contará con dos pilotos y cuatro tripulantes, entre ellos Branson.

El despegue será desde el Puerto Espacial América cerca del pequeño pueblo de Truth or Consequences, situado en Nuevo México (EE.UU.).

Los tres tripulantes que acompañarán a Branson trabajan en Virgin Galactic y son el astronauta Beth Moses, el ingeniero Colin Bennett y una vicepresidenta de la compañía, Sirisha Bandla.

Lea aquí: Más de 76.000 personas firman para que Bezos no regrese a la Tierra

Branson y su equipo estarán a unos 90 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre y disfrutarán de unos cuatro minutos de ingravidez.

El lanzamiento de Branson se realizará nueve días antes de que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, realice su propio viaje al espacio a través de Blue Origin.

Bezos anunció a principios de junio su intención de viajar al espacio a bordo de una aeronave de su compañía Blue Origin, que lleva desde principios de siglo compitiendo con Virgin Galactic en la carrera de transporte aeroespacial de pasajeros.