Video: El último directo en televisión de un periodista antes de morir en bombardeo de Israel en Gaza

"No podemos soportarlo más, estamos agotados... Nos van a matar, es sólo cuestión de cuándo. No hay protección ni impunidad. Estos EPI no nos protegen. Nada protege a los periodistas. Perdemos vidas, una por una... Mohammed Abu Hatab estuvo aquí hace media hora", describió Rania Zabaneh, periodista Al Jazeera, en su cuenta de X, anteriormente Twitter.