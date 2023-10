Video | Este es el aterrador momento en el que falla una escalera eléctrica: Siete heridos

“Yo fui una de las que resultó herida. Me lastimé la rodilla y el brazo. Me llevaron al hospital y me atendieron bien. Me dijeron que no era grave, pero que tenía que guardar reposo. Estoy muy molesta porque esto pudo haberse evitado si hubieran revisado bien las escaleras”, dijo una mujer que sufrió el accidente .

El STC Metro informó que se activó el seguro por daños y que el área de atención al usuario dará seguimiento a las personas afectadas. Asimismo, indicó que personal técnico revisó la escalera eléctrica y determinó que no existió ninguna falla en sus mecanismos, sino que el incidente fue “presuntamente de forma deliberada”, ya que se encontró el botón de paro de emergencia activado.