“Creo que el mensaje no ha sido dado como debe ser y esta es una tarea de todos los países (...) mientras no haya la articulación” entre las naciones de origen, tránsito y destino de la migración, “va a ser un gran problema”, afirmó el ministro.

“El crimen organizado está detrás de todo” este tráfico de personas, “les mienten” diciéndoles que la selva es una ruta transitable, cuando se trata de una jungla que es parque nacional, agregó.

“Darién no es una ruta. No expongan sus vidas”, dijo el ministro dirigiéndose a los migrantes. “Hay que cambiar la forma de pensar de las personas, llegar a su corazón y mente”, agregó.

El venezolano Emilio Bolívar lo supo tras vivirlo en carne propia: ocho días en la selva, tres de ellos sin comer junto con su mujer embarazada, y una caída que lo dejó malherido.

“Me dijeron que era rudo pero no imposible. Pero no, no se lo recomiendo a nadie. Mira cómo ando”, dijo mostrando las muletas que le ayudan a movilizarse.