$!Video: Joven hizo un reto en TikTok, se comió un murciélago y casi muere

Después de cocinar un murciélago, lo comió en vivo, pero unos días después admitió que experimentó algunos efectos secundarios que nunca antes había tenido.

“Yo nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en África comen murciélagos y no tienen problemas. Yo, en cambio, perdí la voz y tuve fiebre alta, pero no creo que sea COVID-19. Tomé algunas medicinas, pero la situación no ha mejorado”, relató el blogero.

Según Aq9ine, nativo de Meru en el área del Monte Kenia, al norte de Nairobi, lo que lo curó fue fumar marihuana.

“Mi medicina es la marihuana y eso es lo que usé (dijo durante una entrevista en el programa de televisión de Presenter Ali, un conocido youtuber) y después de dos días las cosas cambiaron. Seguiré fumando hasta que esté totalmente recuperado”.