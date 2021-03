$!Video: Juicio contra Chauvin se caldea con testigos de la muerte de Floyd

La segunda jornada del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano George Floyd, se caldeó ayer con el testimonio de varios testigos de su muerte en mayo pasado en Mineápolis (Minesota, EE.UU.).

“Él (Chauvin) solo nos miraba. Tenía una mirada fría, sin corazón. No le importábamos. Parecía que no le importaba lo que estábamos diciendo y no cambiaba nada de lo que él estaba haciendo”, afirmó Darnella Frazier, la joven que grabó el video del suceso que se hizo viral y en el que se ve cómo Chauvin hincó la rodilla en el cuello de Floyd.

Frazier, ahora de 18 años y que en aquel momento era menor de edad, aseguró que el acusado fue presionando su rodilla “más fuerte” conforme avanzaba el tiempo.

Antes de la joven mineapolitana ofreció su testimonio Donald Williams, considerado “testigo crucial” al haber sido profesional en artes marciales mixtas y agente de seguridad, y conocer técnicas de inmovilización y estrangulamiento, de lo que fue preguntado.

En su declaración, Williams explicó que llamó al número de emergencias de la Policía para denunciar a los agentes implicados en el incidente, porque creyó que estaba siendo “testigo de un asesinato”.