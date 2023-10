"Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa", dijo Julio Rubio, la voz cortada, sobre el cadáver -cubierto con una tela gris- de su hija Ivonne, colombiana-israelí de 26 años asesinada el sábado durante la masacre por parte de milicianos del movimiento islamista Hamás en un festival de música electrónica en el sur de Israel.

"Está destrozada ahí donde está, ese es el resultado del terrorismo", afirmó frente a los cientos de asistentes al velorio de la joven, madre de un niño de cuatro años y pareja de Antonio Macías Montaño, que asistió junto a ella al festival y también falleció.

Ver video: