Video: Madre graba el angustioso momento en el que tiburón golpeó a su hija

Una madre y su hija de seis años pasaron el susto de sus vidas mientras disfrutaba en las playas de Hawái, en Estados Unidos, cuando mientras jugaba en la orilla del mar, un tiburón se acercó a la menor. Además: Descubren en Nueva Zelanda el tiburón luminoso más grande del mundo La madre de la niña explicó que se sorprendió mucho y dijo sentirse agradecida porque su hija resultó ilesa. “Cuando salió del agua, estaba histérica (...) así que corrí. No me di cuenta de que en realidad era un tiburón. Eso es lo que me sorprendió (...) estoy agradecida de que mi hija haya salido ilesa. Nunca nos había sucedido algo como esto y ella viene a esta playa casi todos los fines de semana”, comentó Sheri Gouveia, madre de la niña a medios de comunicación locales.

Vi un tiburón. No me di cuenta que lo tenía detrás. Cuando lo vi me quería escapar, tenía mucho miedo

Anela Rezentes, la niña