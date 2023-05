Video | No lo quisieron escuchar: Diputados españoles abandonaron el Congreso mientras Gustavo Petro hablaba

El presidente Gustavo Petro continúa su visita en España y en la mañana de este miércoles, 3 de mayo, el jefe de Estado llegó hasta el Congreso donde dio un discurso de unidad.

Mientras los partidos de izquierda y cercanos al presidente español, Pedro Sánchez, se ponían de pie y aplaudían al mandatario colombiano, los militantes de los partidos de derecha VOX y PP decidieron salirse del recinto.

Fueron más de 20 los diputados los que decidieron irse del Congreso ante el discurso de Petro. Este hecho fue comentado por algunos políticos colombianos. Mientras unos celebraron los aplausos a favor del Presidente, otros se refirieron a la decisión de los partidos conservadores.

"Rechazo internacional. Los diputados de VOX abandonaron el recinto cuando el presidente Petro iba a tomar la palabra", dijo en sus redes sociales la exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo.

Entre tanto, el hoy exdirector del Dapre y actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, calificó como "emocionante" los aplausos a Petro.

"Emocionante ver al presidente de Colombia Gustavo Petro ser aplaudido por cinco minutos en la Cámara de los diputados en España", afirmó.

En medio de su discurso el presidente colombiano afirmó que teme por las esperanzas que el pueblo ha puesto en él. Afirmó que le da miedo no poder cumplir sus principales objetivos desde la Casa de Nariño.

“En mi se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo las calles, las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí no más en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país. Temores de no poderlo hacer, creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir lo que la historia demanda de él”, dijo el presidente Gustavo Petro ante un Congreso español evidentemente dividido.