$!Video: Occidente de Caracas, en el fuego cruzado entre bandas criminales y policías

La información la publicó en Twitter la ministra de Interior, Carmen Meléndez, si bien no ofreció detalles de cuántos agentes fueron desplegados, de qué unidades forman parte ni de cuántas personas han fallecido o han resultado heridas a causa de balas perdidas.

“Están sonando tiros (...) en este momento están sonando tiros”, describió por teléfono un joven de 23 años, vecino del sector Prados de María que prefiere no ser identificado por temor a represalias. Además: Solo la ley no tiene bando en Venezuela

Los venezolanos que habitan el oeste de Caracas superaron hoy las 48 horas de incertidumbre por los constantes tiroteos entre bandas criminales y policías que han paralizado la vida cotidiana en buena parte de la capital, aunque las autoridades todavía no han ofrecido un balance de muertos o heridos.

Ofrecen recompensas por los cabecillas

“Lo que hay en mí es incertidumbre porque no se qué va a pasar”, agregó el joven, que destacó que evita caminar cerca de las ventanas de su apartamento por temor a una bala perdida, especialmente en “la habitación principal (que) da para la calle”.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó culpó al Gobierno des ser “responsable de promover, financiar y generar impunidad a bandas que hoy generan zozobra” en Caracas.

Una vida “paralizada”

La vida de los vecinos está “paralizada” y “algo tan sencillo como ir a botar la basura” no pueden hacerlo, prosiguió el vecino de Santa Rosalía.

Otro de los vecinos, residente en el sector El Paraíso, comentó a Efe que los disparos comenzaron antes de las 16.00 (20.00 GMT) del pasado miércoles.

Le interesa: Dos presidentes, una crisis

“Yo no me había dado cuenta, fueron unas detonaciones tan impresionantes que yo pensaba que era un evento político y que estaban lanzando fuegos artificiales, no era normal que una ráfaga fuera tan fuerte”, subrayó el habitante de una zona acostumbrada a convivir con la violencia que provocan los enfrentamientos entre bandas y policías.

El pasado miércoles, explicó, sonaban “unas detonaciones que fueron continuas hasta las 10 de la noche con frenos muy cortos de media hora”, pero se multiplicaron ayer.

“Lo que si es que se ha escuchado en los grupos de whatsapp (de vecinos) es que los policías quieren entrar a la azotea para poder detonar (disparar), los (pandilleros) de la Cota han amenazado que no dejen entrar a los de los edificios entonces uno está como en esa zozobra”, concluyó.