Video: Petro cuestionó detención de Pedro Castillo: “debería estar en la mesa” de la Celac

“¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del Sistema Interamericano a pesar de que nuestros Gobiernos firmaron en el pasado el tratado, ¿por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?”, afirmó Petro.

El presidente Petro también hizo un llamado para que se respeten los pensamientos ideológicos, sean de izquierda o derecha, además recordó los diferentes hechos políticos violentos que ha visto en su trayectoria.

“Estamos aguantando la violación de ese sistema, pues es hora de que el Sistema Interamericano puesto al orden del siglo XXI más poderoso permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, lo dice el presidente colombiano que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana asesinados”, afirmó Petro.

Para reducir la violencia política, el mandatario colombiano aseguró que las vertientes políticas deben respetarse entre sí cuando llegan al poder y a gobernar.

“Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelas derechas, en América Latina no tiene que haber ni un solo preso político, pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas, no es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución”, afirmó Petro.

Entre otros temas, el presidente Petro manifestó que es importante salvar la selva amazónica para contribuir a detener la crisis climática, también abordó temas de gran relevancia como la atención de la migración en la región y el abastecimiento alimentario.

“El mayor riesgo a la seguridad humana en el mundo se llama crisis climática, tiene un origen, que la ciencia grita los políticos y líderes no podemos esconder, a pesar de los intereses que cada nación públicos o privados tenga, la crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana en cuestión de apenas dos siglos”, expresó Petro.

Además, recordó un hecho que ocurrió en Egipto: “En América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar si hablamos juntos. Uno: la selva amazónica, claro con Bolsonaro no podía hablar de este tema, fue terrible ver en la COP27 el ‘stand’ de Colombia lleno de gente y el ‘stand’ de Brasil al frente vacío porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no”.

Finalmente, el presidente Petro manifestó que lo que el mundo necesita y principalmente Latinoamérica debe exigir en la paz. “El mundo necesita la paz (...) es la paz lo que tiene que exigir Latinoamérica”, afirmó Petro.