Video: “Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena”, dice la mamá de joven secuestrada en Gaza

"Soy prisionera en Gaza y me atendieron y me realizaron una cirugía que duró 3 horas, y todo está bien, y sólo les pido que me devuelvan a casa lo antes posible, que me devuelvan con mi familia, por favor llévennos. Salir de aquí lo más pronto posible."



Mia Shem, de 21 años, de... pic.twitter.com/TooLNpp4Yo