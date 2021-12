$!Video: Santandereano relata cómo es vivir en Alaska, la “última frontera”

Además, posee uno de los ingresos per cápita más altos de EE.UU. y un costo de vida alto, que reparte el 25% de las ganancias del petróleo cada año para los residentes permanentes.

De la calurosa Florida a la nieve de Anchorage

Antes, Daybor y su familia habían vivido por cuatro años en el caluroso estado de la Florida, y en un viaje de vacaciones se enamoró de Anchorage. Le gustó mucho su tranquilidad, ser una ciudad pequeña y nada agitada. Ya lleva tres años en “este paraíso llamado Alaska”.

No fue una decisión fácil. No solo por el idioma sino especialmente porque sabía que el clima extremo era el mayor desafío para acostumbrarse a vivir en Alaska: frío ártico en el invierno donde no se pone el sol, y calor asfixiante en el verano; aprender a lidiar con la nieve y los contratiempos de la vida diaria.

“Sabíamos que sería un viaje largo y por muchos años”, confiesa este barramejo, quien reconoce que a su esposa le costó adaptarse mientras su hija es feliz, y ya habla inglés como si fuera una nativa americana.

El cambio entre estaciones es terrible y brusco. De hecho, afirma que este invierno, es el más frío en 10 años, ya ha rebasado los -35 grados. Y de igual manera el verano qué pasó, entre los meses de mayo y septiembre, fue el más caliente, el termómetro llegó a marcar los 35 grados.