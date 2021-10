$!Video: Sonda Lucy despega mañana para buscar orígenes del sistema solar

La sonda espacial Lucy parte mañana de Cabo Cañaveral (FL, EE.UU.), en una nueva misión de la Nasa que se adentrará entre los asteroides troyanos asociados a Júpiter, en búsqueda de comprender mejor la evolución de nuestro sistema solar.

Esta misión que tomó el nombre del famoso esqueleto humano fosilizado Lucy, que a su vez se inspiró en una canción de los Beatles, “Lucy in the Sky with Diamonds”, será lanzada en una semana desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida.

Así como el fósil Lucy, hallado en África en 1974, proporcionó información sobre la evolución de la humanidad, “la misión Lucy podría revolucionar nuestro conocimiento de los orígenes planetarios y la formación del Sistema Solar”, subrayó la agencia espacial de EE.UU, Nasa.

Los dos grupos de asteroides troyanos existentes “han sido testigos de primera mano de la historia del Sistema Solar exterior”, precisó Sherry Jennings, directora de la misión.