Esta semana una pareja fue detenida al momento de aterrizar el avión en su destino final, ibiza, por mantener relaciones sexuales en el baño.

Un miembro de la tripulación de Easyjet pilló in fraganti a los protagonistas de esta historia viral que está dando la vuelta al mundo. El vídeo, que ha sido filmado por otra pasajera, está generando revuelo en las redes sociales.

El trabajador abrió la puerta de uno de los servicios de la aeronave cuando se encontró con la pareja en pleno acto sexual. Los dos turistas cerraron la puerta de inmediato, ante la incredulidad del azafato y la carcajada de los demás viajeros.

El vuelo, que cubría la ruta entre Luton (Reino Unido) e Ibiza, fue recibido por la policía en el aeropuerto balear. “Los agentes estaban esperando debido al comportamiento de dos pasajeros a bordo”, confirman fuentes de la compañía aérea.

La pareja, lejos de dar por finalizada la acción, permaneció en el interior del lavabo. La tripulación se quedó completamente en shock con la reacción del hombre, que cuando cerró la puerta de acceso llevaba los pantalones por las rodillas.

La Ley de Delitos Sexuales de 2004 proclama que es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño público. Por el momento, se desconoce la identidad de los detenidos.

No obstante, la broma les puede salir cara y los pasajeros tendrán que responder por los hechos y se enfrentan a una posible sanción.

Ante la circulación del video, la reacción de los usuarios no se ha hecho de esperar. “Espero que no sea el piloto”, titulaba un tuitero al compartir el vídeo. La Policía de Bedfordshire, responsable de la vigilancia en el aeropuerto de origen, confirmó que no está implicada en la respuesta.