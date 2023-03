“Ya basta”, afirman en la Casa Blanca tras tiroteo en un colegio en Nashville

Tres menores y tres adultos fallecieron en el tiroteo en un colegio privado cristiano en Nashville, Tennessee, EE.UU. en el que la presunta atacante, identificada como una mujer de 28 años de edad, fue abatida por la policía. La joven llevaba dos rifles y una pistola.

El presidente estadounidense, Joe Biden, condenó el tiroteo y subrayó que hay que hacer “más” para proteger los centros educativos.

“Debemos hacer más para detener la violencia con armas de fuego. Debemos hacer más para proteger nuestras escuelas de forma que no se conviertan en prisiones. Pido al Congreso de nuevo que apruebe mi prohibición a las armas de fuego”, dijo al inicio de una cumbre en Washington sobre mujeres emprendedoras.

Biden consideró que lo sucedido, la “peor pesadilla de las familias”, es “enfermizo”.

“¿Cuántos niños más tienen que ser asesinados antes de que los republicanos en el Congreso den un paso al frente y aprueben el veto a las armas de asalto? (...) “Debemos hacer más. (Biden) Quiere que el Congreso actúe. Ya basta”, dijo en una conferencia de prensa la portavoz de la Presidencia estadounidense, Karine Jean-Pierre.

“Aunque no sabemos todavía todos los detalles de este último trágico tiroteo, sabemos que demasiado a menudo nuestras escuelas y comunidades se ven devastadas por la violencia con armas de fuego”, añadió la portavoz.

Jean-Pierre destacó que aunque Biden ha sido el mandatario que más ha hecho por incrementar el control sobre las armas de fuego, “no es suficiente y hay que hacer más”.

“Necesitamos prohibir las armas de asalto, tomar más medidas para que nuestros niños estén a salvo en las escuelas para que nuestras comunidades no se vean destrozadas. (...) Esto no puede suceder. Los educadores no pueden poner sus vidas en juego cuando van a trabajar”, enfatizó la portavoz de la presidencia Karine Jean-Pierre.