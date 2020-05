"Yo no trafico con cocaína": Edwin Congo, tras ser dejado en libertad por la Policía española

"No he hecho nada malo, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, estoy muy bien de salud, me comporto muy bien con la gente y con todo el que puedo y hoy ha sido un día más de enseñanza y aprendizaje", dijo Congo en el programa 'El Chiringuito' de la televisión española, del que es uno de los invitados frecuentes.

La Policía española capturó a diez personas, entre ellas el exfutbolista colombiano, en una batalla contra traficantes de droga. Congo compareció ante una comisaría, en la que se declaró inocente.

"Soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación de cocaína, hay un indicio lógico porque estoy vinculado a una serie de gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado mi vida o hecho algo extraordinario hay mucha diferencia", señaló.

Y agregó: "Tendré que saber medir con quién estoy y dónde quiero ir. Congo de todas maneras deberá esperar el llamado de un juez para aclarar mucho más su situación.

El exjugador del Real Madrid señaló que este martes unos policías llegaron a su casa y le pidieron que les acompañara. Lo interrogaron y le mostraron fotografías de varias personas a las que conoce, una de ellas otro colombiano con el que mantiene un negocio de venta de esmeraldas.

"Me preguntaron que si tenía que ver con el tráfico de cocaína y les dije que en absoluto. Intento realizar actividades para poder ganarme la vida y me he dedicado con una de esas personas de las fotos a tener negocios con esmeraldas", expresó.