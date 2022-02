Adiós a un gran maestro

Tuve la oportunidad de charlar varias veces con el maestro Sergio Acevedo. No sólo nos unía la admiración y afecto por la música clásica, sino aspectos de raíz familiar que provienen de la ciudad levítica, Zapatoca. El maestro se estableció en nuestra ciudad para realizar su labor académica por amor a esta tierra. Bien hubiera podido establecerse en Europa o Estados Unidos, pero prefirió sembrar sus conocimientos aquí, con todas las limitaciones que implicaban el empezar de cero en la creación de la sinfónica de la UNAB.

La sociedad bumanguesa debe rendirle un adiós digno a este caballero que se entregó en su tierra al arte de enseñar el intangible fenómeno de la música al más alto nivel.

Paz en su tumba y un sincero abrazo de agradecimiento en nombre de los que amamos su arte.

Orlando Serrano O.

Primero los niños (2)

Para el Estado pareciera que el cumplimiento de sus obligaciones con los menores está en expedir normas y que los gobernantes de turno se tomen fotos repartiendo a título de regalos, elementos y comida que por ley deben suministrar a los niños para su educación, sustento y recreación.

En Bucaramanga como ocurre en otras ciudades del país, los niños son utilizados por personas mayores en la mendicidad a la vista de la ciudadanía y autoridades en general, sin que hasta el momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación, la Alcaldía, Personería, Procuraduría, Defensoría y Policía, hayan tomado acciones eficientes para la solución del problema. Ha faltado voluntad política del Estado al respecto.

Un concejal hace ya buen tiempo alertó a las autoridades sobre la utilización de niños para pedir limosna, razón por la cual este diario y los medios de comunicación han insistido en que se debe poner fin a esta situación. En virtud de reciente acción policial que culminó con la protección de una niña menor de dos años y la captura de una mujer que la utilizaba en el ejercicio de la mendicidad, cobró vigencia la protección a los menores, con efectos mediáticos, no reales. Esta forma de explotación y otras como el trabajo de menores, la trata de personas, maltrato infantil, abuso sexual, etc., atentan contra los derechos fundamentales de los niños como son la vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, derecho a tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, cuya protección señala la misma norma constitucional ya mencionada tiene pleno reconocimiento en instrumentos internacionales aprobados y vigentes para Colombia.

¿Será que los aspirantes a la Presidencia de la República y Congreso les preocupan la situación de los niños y la familia colombiana?

Jorge E Velásquez Reyes

Las EPS en Colombia

Es “lo peor que le ha pasado a Colombia”; desde hace más de tres años he estado recibiendo tratamientos, medicamentos en la Cruz Verde y exámenes muy costosos, entre los que están un tratamientos para la enfermedad de la próstata y desde hace un mes me están preparando para la cirugía y estoy asombrado por la cantidad de exámenes que me han realizado, incluidos medicamentos que podrían superan los quinientos mil pesos mensual. Ya estoy listo en manos de especialistas y con el cupo separado en la clínica Chicamocha, pero lo más aterrado que estoy, es el costo tan exagerado que me han cobrado $00000000 (cero pesos). No sé cómo me vaya en la cirugía, pero si salgo o me quedo, estaré un millón de veces agradecido por este sistema de salud que protege al cien por ciento de los colombianos de estrato bajo, medio y alto. Gracias al presidente ¡el que haya sido! por este gran sistema de salud que nos dejó a los colombianos, claro con sus falencias e incomodidades, pero con una gran cobertura y servicio nacional.

Felicitaciones a la clínica Chicamocha por haber mejorado el Call Center, ya responden inmediatamente y con la espera de unos turnos en pocos minutos es atendido.

Hernán Alvarez Rueda