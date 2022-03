Ajetreo político

Se encuentran por estos días electorales los candidatos a las corporaciones públicas preocupados, afanados por la recolección de votos para llegar al congreso, unos hablando por televisión y ante las cámaras exponiendo sus propuestas de progreso que son las mismas de todas las ocasiones electorales.

Unos ofreciendo vías, carreteras, autopistas, puentes y en el campo académico repartiendo becas para todos los estudiantes que carecen de fondos para llegar a colegios y universidades, es decir, buscando apoyo de los electores para ser elegidos y posteriormente incumplir de alguna manera con sus propuestas que son muchas, el empleo, la salud, seguridad y fundamentalmente la paz que necesitamos los colombianos.

Otros en entrevistas haciendo obras verbales que no pueden cumplir y el elector, como siempre, viviendo de ilusiones, porque obviamente los necesitados somos muchos y los pudientes, que son pocos, felices y contentos pues a ellos no los afecta ninguna medida ni situación adversa.

Esperamos que los que ganen su curul y lleguen al congreso le cumplan a los electores y no desaparezcan como siempre sucede.

Gilberto Sánchez

Es hora del cambio

Nosotros, los de la tercera edad, tenemos por primera vez, en la vida, mirar, y valorar nuestra juventud, más rendir homenaje, a los jóvenes que murieron en las manifestaciones, pidiendo, que el gobierno no siga maltratando el pueblo, ya que, gracias a estos jóvenes, y adultos, logramos que el gobierno, en la reforma tributaria, respetara la canasta familiar, y logramos por fin dignificar, que haya trabajo para los recién egresados, que inclusive aun, no hay un futuro a la vista. Es ahí, donde no podemos dejarnos comprar, por un almuerzo, (cada vez, que te ofrezcan plata, o un almuerzo, por un voto, eres tan corrupto como el que ofrece el dinero), es ahí cuando tienes que recordar, cada joven muerto, y jóvenes sin un futuro, ya que entenderemos que no importa el presidente, lo que nos tienen en esta situación son los congresistas, los que hacen las leyes, que solo aprueban las leyes que los benefician, los que tienen dos meses de vacaciones, los que se suben el sueldo, cada vez que quieren sumas exorbitantes, los que maltratan el pueblo, y es ahí donde tenemos que saber escoger, sacar los clanes, y sus esposas, e hijos, es tiempo de despertar, y castiguemos a todos los que nos han traicionado, es ahora, jóvenes es ahora su turno, escojan a quienes ustedes los represente, es hora de la juventud, salgan, salgan, a votar, a ustedes les temen los corruptos, porque ustedes son incorruptibles, así llueva, así no crean que haya cambio, sí hay cambio, sería la primera vez que la juventud decida, no hay más tiempo, si no escogemos bien, serán otros 4 años, negros, para todos. Gente nueva, ideas nuevas.

María Eugenia Mantilla

Alcalde... se hizo el pingo

Al igual que su antecesor, usted señor alcalde se hizo el pingo, pero no solamente con el transporte pirata sino absolutamente con todo. Desde que usted asumió el cargo como primera autoridad del municipio, es evidente precisamente ese “pequeño” detalle; la falta y ausencia total de autoridad y orden.

Usted señor alcalde se hizo el pingo con el tema de la seguridad, la ciudad está sitiada por el hampa y parece ser que no lo ha notado, usted se hizo el pingo con la invasión del espacio público, se hizo el pingo con el caos vehicular y no ha hecho nada para controlar el anarquismo de los motorizados, la malla vial está deteriorada y usted, haciéndose el pingo, los extranjeros hacen y deshacen en los parques y en toda la ciudad, y usted nada hace.

Y así podré citarle muchos más casos en los que usted se ha hecho el pingo. Me duele Bucaramanga, me duele verla en el estado que usted la está dejando bajo su mediocre y pobre administración. En mi opinión personal me siento engañado y estafado, porque voté por usted creyendo que sería bueno para la ciudad, pero usted señor alcalde ha sido de lo más malo e incompetente que hemos tenido que soportar en los últimos 20 años. Usted no le cumplió ni a sus electores ni a la ciudad, pero si está devengando un no despreciable y abultado sueldo, es por esa razón que me siento burlado y estafado, porque los impuestos que pago yo y todos los contribuyentes no se han visto reflejados en una mejor calidad de vida y una ciudad en progreso, simplemente porque usted señor alcalde... se hizo el pingo.

Francisco Ordóñez Clavijo