Alfredo Gutiérrez con 78 años de vida

Recordemos gratamente al “rebelde del acordeón”, Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital, quien nació en “Los Palmitos”, en el departamento de Sucre, el 17 de abril de 1944; sus padres fueron Alfredo Gutiérrez Acosta y Dioselina de Jesús Vital Almanza. Su padre fue un acordeonero y de él heredó su gran amor por la música.

A sus 15 años se radicó en Bogotá y en esta ciudad tocaba en los autobuses de servicio público y en la zona de la Universidad Nacional de Colombia; en esa precisa época empezó a ser conocido como “El niño prodigio del acordeón”.

Tras la muerte de su padre regresó a su pueblo natal y de allí fue hasta Sincelejo en busca de alguien que pudiera repararle su acordeón y entonces fue cuando conoció al gran músico y compositor Calixto Ochoa, quien lo presentó al señor Antonio Fuentes López, propietario de Discos Fuentes, que en ese tiempo estaba en la bella ciudad de Cartagena. En 1961 ingresó a “Los Corraleros de Majagual”, como acordeonero principal junto a los músicos Calixto Ochoa, Lisandro Meza, Chico Cervantes, Lucho Argaín, César Castro, Eliseo Herrera, Nacho Paredes y el antioqueño Julio Ernesto Estrada, “Fruko”.

Alfredo Gutiérrez se convirtió desde entonces en un auténtico “show man”, y es tal su dominio del acordeón que lo interpreta hasta con los dedos de sus pies. Ha sido llamado “El rebelde del acordeón” y, además, coronado como “Rey vallenato” en tres ocasiones, en los años de 1974, 1978 y 1986.

De su extensa discografía deseo destacar las interpretaciones de “Ana Felicia”, hermoso pasaje de su inspiración; “El indio sinuano”, cuyo compositor es el desaparecido escritor oriundo de Lorica (Córdoba) David Sánchez Juliao, “El pachanga” o “El Flechas”; “La muerte de Abel Antonio” , del mismo Abel Antonio Villa; “La carta Número 3”, de la autoría de Alfredo Gutiérrez; “Los Novios”, de Freddy Molina; “Dina Luz”, de la inspiración del gran compositor patillalero Rafael Escalona y “Festival en Guararé”, tamborera del panameño Dorindo Cárdenas, uno de los temas más exitoso y representativo de todos los que ha grabado.

Jorge Giraldo Acevedo

Doctora Francia Márquez

No entiendo cómo es que algunos medios se ocupan en criticar su raza, discriminar el color de un ser humano, y es que querámoslo o no todos llevamos la misma sangre, porque no fuimos creados en otro planeta. Tenemos que tener presente que lo importante son los sentimientos y no la apariencia. De nada sirven los cuerpos tan blancos si están por dentro manchados de corrupción y pudriéndose en la deshonestidad con un corazón que sí es negro. Hay que darle tiempo a Francia, esperemos qué nos va a demostrar cuando ejerza su mandato y luego no lamentemos tanta crítica que le hacemos ahora, que por su color o su manera de hablar. Yo tengo por mis venas sangre muy española y no estoy criticando estas apariencias porque creo que no escogemos colores ni modelos para llegar a este mundo. Quiero repetir, que no importe la raza, ni el credo, veamos los sentimientos, las virtudes y su capacidad para gobernar bien, que será lo más importante a la hora de llegar al más alto poder del país. ¡Démosle chance!

Marina Cortes de Plata

Unidos somos más fuertes y queremos el cambio

No creo que haya un solo ser humano sobre la tierra que la pandemia no le haya afectado de alguna manera. Y todos sabemos que muchas cosas cambiarán, el trabajo en casa llego para quedarse. Las empresas que no invierten al menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán, los empleos se reducirán. Los centros comerciales quedarán atrapados en el tiempo, la red ayudará a sobrellevar las situaciones de soledad y angustia, el ejercicio físico pasará a ser parte día a día.

Pero lo que me sorprende es que la salud mental no nos puede afectar a la hora de decidir el futuro de nuestra juventud, cómo va a ser posible que permitamos que con el poder de algunos expresidentes vengan y se unan a un determinado partido político que le ofrece puestos y que para nada les importe lo que estamos viviendo, es que ya llegamos al límite, la gran mayoría de políticos tiene investigaciones, es hora de abrir los ojos, no para nosotros, es para que haya un futuro para nuestros jóvenes, porque día a día es más incierto su futuro, ya que la clase política que nos viene gobernando más de 25 años, no les deja nada.

Maria Eugenia Mantilla