Problema de estado

La manera de manejar algunos países el asunto del racismo, quizá no sea el más apropiado, pues que ha causado bastantes revueltas y movimientos, conocidos históricamente desde hace décadas donde figuran lideresas como Rosa Park o líderes como Martin Luther King y últimamente el joven moreno recientemente muerto en Estados Unidos y cuyo deceso ocasionó una revuelta de inenarrables proporciones no solo en este país sino en otros países del mundo. Un periodista decía hace años “algunos de ustedes los que esto escribieron, refiriéndose a una persona de color como negro o negra no será causal de investigación o de condena...” ¿los que esto escribieron saben de qué color es un negro, para que las llamen personas de color? Precisamente son estos eufemismos los que han generado la exclusión de las personas, porque les dicen “especiales”, “adultos mayores” o personas de color, cuando en realidad son autistas, ancianos o negros; pero en fin en Colombia la lucha racial no existe o son casos aislados afortunadamente, porque todos somos iguales quiérase o no, por dictado de natura.

Julio Valdivieso Torres

Día sin IVA, contaminación masiva

Si sigue la desobediencia sanitaria, las aglomeraciones, la reapertura de actividades comerciales y la realización de eventos copiosos, tal vez, repetiremos la tragedia que hace veinte siglos nos contó Sófocles. Edipo y Yocasta tuvieron cuatro hijos: Eteocles, Polinices, Ismenia y Antígonas. Los dos hermanos, Eteocles y Polinices se enfrenta por el poder y mueren. Su tío Creonte, Rey de Tebas sepulta con honores a Eteocles y deja insepulto a Polinices para que sea devorado por cuervos y carroñeros; su hermana Antigona se opone a la disposición de Creonte, ella protesta, quiere darle sepultura a su hermano, finalmente es encerrada en una boveda y se suicida.

Colofón: ¿con el crecimiento exponencial de la pandemia del COVID-19 y la cantidad de fallecimientos diarios nos pasará igual que Peniciles? ¿Quedaremos insepultos? ¿Seremos bocado de carroñeros? ¿Habrá cementerios y sepultureros suficientes? Súmele a esto los precios elevados de los servicios fúnebres. Hágame el favor.

Renzo Orlando Gutiérrez R.

Por fin alguien lo dijo

Me identifico totalmente con lo escrito en Vanguardia por el señor Hernán Alvarez en su artículo “Derechos reprimidos a punto de estallar” porque plantea la situación de muchos de nosotros como yo, arquitecto de profesión y la de muchos comerciantes, industriales, ganaderos, agricultores, e independientes que no pagamos la jubilación y hoy estamos viviendo de la misericordia de algunos familiares después de haberle entregado toda la vida al servicio del país generando empleo, pagando impuestos en la compra-venta de numerosas propiedades, vehículos declaraciones de renta, industria y comercio, derechos profesionales, el pago de cuantiosas carreras profesionales para los hijos, secuestros, extorsiones y quiebras económicas (como fue mi caso) y sobre todo, haber sido esclavos de los intereses de los bancos durante 38 años. Por todas estas consecuencias estoy dentro de esos que hoy llaman “pobreza oculta” creo muy merecido que el gobierno se acuerde de nosotros, “con una jubilación de vejez” previo la demostración de los hechos con documentos y testimonios certificados de quienes han sido testigos de su pasado, gracias señor Álvarez por destapar esta imperiosa necesidad y gracias a Vanguardia por esta publicación.

Carlos Sánchez Oliveros

In versus

Animas rectas, e incorrectas las que pagan penitencia, por vivir en competencia en un mundo con demencia.

También serás maldito sino cumple la palabra, y a todos los engaña como una gran hazaña.

Ahora maldito serás si al páramo bendito, sin llenar ni un requisito se lo roba despacito.

Muchos con su doblez esa es una vida express, que nos llena de estrés con un tapabocas al revés.

Hay líderes que orientan pero no tienen cuidado, por eso se han estrellado si al pueblo han engañado.

Padre Alfredo Vesga Díaz