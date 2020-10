Motocicletas y ruido

Me quiero unir a su editorial del día 2 de octubre agregando un aspecto muy importante sobre la presencia cada vez mayor de motocicletas en nuestra ciudad y área metropolitana: El ruido. Desde hace unos días estoy tratando de lograr la intervención de alguna autoridad para que haga control sobre las motocicletas que retiran sus tubos de escape o colocan dispositivos para aumentar el ruido. El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) me respondió que no son la autoridad ambiental de la ciudad; la Dirección de Tránsito de Santander que no tienen equipos para hacer esos controles. ¿Habrá alguna autoridad a la que le corresponda librarnos de este mal?

El código Nacional del Tránsito Terrestre (Ley 769-2002) establece en su artículo 104, Normas para dispositivos sonoros: “Se prohíbe.... el uso e instalación, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire; el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento”. Seguiré tocando puertas.

Wilson Vásquez

Elefantes blancos

El parque Pamuca. Señor Gobernador, como Betuliano, mi humilde opinión sobre el parque en honor al cacao y su posible ubicación, tanto en betulia, como en San Vicente hay fincas productoras del grano y de muy buena calidad y ambos municipios lo merecen. Lo que ocurre es que después de esta crisis mundial por la pandemia y sobre todo en Colombia, sería un despilfarro construir otro elefante blanco cuando esos dineros servirían para la reactivación de la economía y principalmente en obras de infraestructura. Por ejemplo, Betulia tiene tres entradas; por Zapatoca, San Vicente y por la represa, y es uno de los únicos municipios que no tiene para su llegada ni una vía pavimentada a pesar de haber aportado el 78% de las tierras para la represa. Señor Gobernador, gracias por tenernos en cuenta pero piense en esta necesidad antes de hacer inversiones superfluas que beneficiarían únicamente a posibles contratistas corruptos, ayude al campesino que es quien produce los alimentos para el país, esos parques normalmente tienen vida unos cinco años, mientras que las vías pavimentadas pueden servir toda la vida.

Hernán Álvarez Rueda

Cantores peregrinos

Mis hermanos cantores han vivido

la derrota de la vida y su destino cruel.

Ellos han llorado a solas sin sentido

la ausencia de un alma y un clavel.

Otros siguen caminando, ya cansados

recordando añoranzas en tropel.

Imitando a mirlos lejos de su cóncavo nido

dejando en una rama cría y redondel.

Aves de colores vuelan y picotean a granel

se arrullan, se besan y se quieren

enamoradas revoletean por doquier

y solas se preparan a cantar su amanecer.

Se semejan a los hombres en su trajinar

muchos apoyados en periódicos y un palito

deambulando una posada en un alar

donde al sereno anida y posa un pajarito.

Germán Valenzuela Sánchez

Algo hemos hecho bien

El 24 de septiembre, Colombia y el mundo registraron los siguientes indicadores, en referencia al comportamiento del COVID-19. Así, en Colombia contagiados a la fecha 790.823 y recuperados 674.961, equivalente al 85,34%; y el total global mundial, 32.059.999 contagiados y 22.028.154 recuperados, equivalente al 68,70%.

Ese porcentaje en Colombia, muy por encima del total mundial, nos indica que algo bueno estamos haciendo nosotros en el tercer mundo; sea la oportunidad para reconocer los esfuerzos y el manejo que el Gobierno ha hecho.

Pedro Julio Solano Osorio