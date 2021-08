El emprendimiento, reactivación y futuro de Colombia está en el campo

Hago un llamado al ministerio de educación, a los rectores y exrectores de universidades, a los secretarios de educación departamentales y municipales para que por su intermedio incentiven las profesiones afines con el campo, agricultura, ganadería, avicultura y afines.

Colombia es un país con grandes extensiones de tierra, cerca de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, dos océanos, inmensa cantidad de ríos ricos en peces. Gran vocación agrícola, sin embargo, existen muy pocas universidades con estas carreras, en los Santanderes y alrededores no existen estas profesiones a nivel universitario, razón por la cual la profesión de agronomía y afines no tiene mucha acogida en los estudiantes, en los últimos cinco (5) años solo se han graduado en Colombia menos de 1.200 nuevos profesionales. Las universidades deberían incentivar, motivar a los jóvenes para que las estudien otorgándoles becas o subsidios, así tendríamos menos doctores de otras profesiones desocupados en las ciudades y si más tecnólogos profesionales produciendo en el campo. Crear empresas, fábricas que industrialicen los productos del campo que se producen en las diferentes regiones, logrando el retorno de los ciudadanos al campo.

Augusto José García Rey

Calamidad pública...

Aún no puedo comprender el cierre del Carrasco y sin tener un lugar nuevo dónde depositar las basuras, un daño para la administración y sobre todo a toda la población afectada que se ve enfrentada a virus, enfermedades, muchas plagas y otros problemas fomentados por el reguero de basuras en la calle, expuestas por los indigentes y animales. Yo creo que lo primero debe ser esperar a construir otro lugar de depósito. No podemos culpar a nuestro actual mandatario, es la indiferencia de las anteriores administraciones, así que no se laven las manos como Pilatos, los que critican que sólo es por buscarle el quiebre al alcalde. Hay que tener especial cuidado que la gente con sus basuras no vaya a contaminar las fuentes de los ríos o un grave daño ambiental por culpa de lo que está sucediendo. Reciclemos todos en nuestras casas y no nos atengamos al vecino, a uno solo; ¿por qué esperar a que seamos obligados a reciclar? dejemos la pereza que no cuesta nada y evitamos mayores calamidades públicas. Señores del Medio Ambiente, cerrar el Carrasco ha sido uno de los mayores errores y una continua amenaza también, que nadie ha solucionado por culpa de la corrupción y que han dejado en último lugar hasta ahora que la basura les llega a la nariz. Será que por culpa de las administraciones de la ciudad tendremos nosotros los ciudadanos que pagar más por la recolección debida de las basuras???... ¡es el colmo!

Marina Cortés de Plata

Delincuencia urbana

Hablar de inseguridad en la ciudad es casi un lugar común; en Colombia de unos años para acá se viene en una escalada de inseguridad, que casi las estadísticas se quedan cortas. Vemos en la tv., oímos en la radio, vemos en los periódicos casos y casos, las páginas rojas no hay día que no presenten noticias dando cuenta de muertes violentas, riñas, masacres, cuando no tomas guerrilleras y mil cosas más, que conforman la dolorosa crónica que no para de dar cuenta de tantas circunstancias dolorosas; en los noticieros se ven videos de maleantes entrando a saco en los almacenes cuyos dueños son sometidos al despojo por la fuerza. Si los videos muestran los hechos de bulto pensaríamos que los responsables debían permanecer a buen recaudo de las autoridades, para que purguen algún castigo y que la impunidad no la posean aquellos violadores de la ley penal, por los barrios, dando la sensación de que nada hubiera pasado. Por eso siempre lo hemos dicho, que hay que endurecer las leyes. Hace poco aprobaron la cadena perpetua para los asesinos de niños, talvez la última ley que ha salido fuerte. Tanta juridicidad para estos casos es dañina y así el país no puede limpiarse de criminales. Las ciudades y los campos tienen el crimen organizado que se ha vuelto una empresa próspera.

Julio Valdivieso Torres