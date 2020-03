¡Más no es mejor!

Suele asumirse de manera relajada que la alimentación dada en la escuela a través del PAE es un asunto que se contrae en exclusiva a asegurarles a un grupo de niños de escasos recursos, el acceder y permanecer en la escuela. Sin embargo, los programas de este tipo van más allá de fomentar un estilo de vida saludable en los niños y mejorar su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un “suplemento alimenticio”. El PAE hace parte de una política alimentaria dirigida a crear las condiciones necesarias para un rendimiento social mayor, cosa esta que no es entendida ni por los operadores ni por los padres de familia a la hora de evaluar la eficiencia y eficacia de tal programa, pues pequeños cambios en la nutrición de la niñez representan a futuro para el país grandes transformaciones en el nivel de ingreso de la población adulta. A mejor nutrición mejores ingresos a futuro es lo que se evidencia desde la experiencia, de tal modo que el problema no radica tanto en la “cantidad como la calidad de los alimentos y especialmente la escasez de micronutrientes”, tal como lo afirma Banerjee y Duflo en el libro “Repensar la pobreza”. El impacto sobre la productividad a futuro derivado únicamente de aumentar las calorías que consumen los niños puede no ser muy importante por sí solo si ello no está asociado a una buena nutrición. El suministrar arroz o cereal gratis puede calmar el hambre y suministrar la energía física necesaria para ir a la escuela, pero ello no es indicativo de contribuir a una buena nutrición de la infancia. Y es que “los niños desnutridos son más propensos a convertirse en adultos de baja estatura, a alcanzar niveles de estudios más bajos y a dar a luz a criaturas más pequeñas. La desnutrición también se asocia con un estatus económico más bajo en la edad adulta”. Luego entonces, el PAE no es un asunto que le compete solo al sector educativo que deba ser abordado desde la esfera de una mera secretaria de educación. Es un tema que implica desde lo institucional como una cuestión multidimensional, pues ha de ser una herramienta indispensable en la lucha contra la pobreza cada vez más galopante en el departamento.