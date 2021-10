Extranjeros vs venezolanos

Hasta cuándo los medios de comunicación seguirán llamando a atracadores y ladrones como ‘extranjeros’, haciendo una estigmatización contra todos los foráneos como hampones, cuando se conocen claramente su origen de venezolanos?

Es una ofensa para todos los demás extranjeros, y una falta de respeto contra los no nacionales distintos de los venecos... Por qué no dicen las cosas de frente, claras y concisas cuando se conoce la realidad a gritos? Se nota claramente el maridaje político entre los dueños de los medios y el gobierno. ¿Cómo creerle así a un medio?

¿No es obligación de un periodismo honesto decir las cosas como son sin parcialidad? Hace falta un periódico independiente en el país, no comprometidos con los gobiernos de turno.

Jorge Augusto Matyas

Subsidio pasaje Metrolínea

Hace poco se aprobó el subsidio del pasaje de Metrolínea para estudiantes universitarios, pero genera curiosidad que esta medida cobije a todas las universidades incluidas públicas y privadas, como lo es la universidad Santo Tomás, y únicamente excluya del beneficio a los estudiantes de la universidad Pontificia Bolivariana. Al parecer la administración Cárdenas tiene motivos para segregar, sesgar o proporcionar un trato distinto a los estudiantes de la UPB, privando únicamente a los estudiantes de esta institución de los beneficios que acogerá a todas las demás. ¿Sesgo ideológico? solo la administración Cárdenas conoce el motivo por el cual viola el derecho a la igualdad y lo que se constituiría como garantías académicas, única y exclusivamente a los estudiantes de una única entidad de educación superior de la región.

Elian Manuel Navarro

La vía con mejor presupuesto de la Nación

No deja uno de admirarse, los 365 días del año está en obra, algo le encuentran para reparar, pero reparaciones con alto presupuesto; No se trata de recortar la maleza del separador, pintar las líneas indicativas, etc. No, son cosas que implican tiempo, dinero, obreros etc.

Quién presupuesta para la vía Girón-Bucaramanga, pues en estas época de gran trancón en la vía Florida-Bucaramanga, algún alivio brinda esta otra para el desembotellamiento de la meseta. Amén de tan constantes y rebuscadas obras, no existe quien vigile los trabajos que deben rendir buenos réditos para los contratistas que trabajan en plan tortuga, nada los afana, mejor que dure, no importa el resto del mundo.

La obra sigue en marcha sin afán alguno.

Aleyda Morales

Similitudes

Sobre las muertes de Abraham Lincoln y Jhon Fitzerald Kennedy expresidentes de los Estados Unidos. Abraham Lincoln fue elegido en l.86O y Jhon Kennedy en l.96O. Ambos fueron asesinados un viernes en presencia de sus esposas, con disparos por sus espaldas. Los sucesores de ambos expresidentes se llamaron Johnson, y juntos fueron Demócratas del Sur. Los dos fueron senadores de los Estados Unidos. Andrew Johnson sucesor de Lincoln nació en l.8O8, y Lindon B Johnson, sucesor de Kennedy, nació en l.9O8. Jhon Wilkes Booth, asesino de Lincoln, nació en l.839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació en l.939. A Booth y y Oswald los asesinaron antes de ser juzgados. Las ex esposas de ambos expresidentes perdieron a sus hijos en sus estancias en la Casa Blanca. El secretario de Lincoln también se llamó Kennedy y le aconsejó que no fuera a un teatro y allí, lo asesinaron. John Wilkes Booth le disparó a Lincoln en el teatro y y se escondió. El secretario de Kennedy se llamó Lincoln y le aconsejó que no fuera a Dallas Texas y allí lo asesinaron también. Lee Harvey Oswald le disparó a Kennedy desde un almacen, lo asesinó y se escondió en un teatro. Los nombres de Lincoln y Kennedy tuvieron siete letras y los nombres de John Wilkes Booth como Lee Harvey Oswald tuvieron quince letras. Se cree que ambos asesinos tuvieron cómplices, porque un fanático vengador, Boston Córbet, asesinó a John Wilkes Booth, y otro parecido a Lee Harvey Oswald. Muy cordialmente les comento estas coincidencias en las muertes de estos dos notables expresidentes de los Estados Unidos.

Francisco Afanador Amaya