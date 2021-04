No a los extremos

Hace poco tiempo hablé con una persona enceguecida por el extremismo. Decía que Trump era el salvador del mundo, que fue robado por los “comunistas” demócratas. Siempre han existido extremistas a lo largo de la historia en todos los temas. Según su lógica, Hitler pudo ser el salvador del mundo. En todos los temas esta persona estaba envenenada.

Es bueno no dejase llevar por los extremismos. Lo mejor es usar la razón y no temer ser término medio. Jesús predicaba la bondad, la paz, el perdón, pero fue extremista en cuestión económica. A los ricos que querían seguirle, le ponía como requisito que debían vender sus propiedades y el dinero repartirlo entre los pobres. En sus primeros tiempos siguieron las enseñanzas, se despojaban de sus propiedades y vivían en comunas, en cuevas o catacumbas desprovistas de comodidades. Francisco de Asís se despojó de sus propiedades y predico vivir en la naturaleza. No hace falta ser tan extremo, una persona con un buen corazón, que tenga iniciativa y habilidad, puede hacer un capital apreciable y hacer buen uso de él, si es generoso y no es mezquino.

En la actualidad, ni los católicos ni los cristianos son los que dicen sus nombres en sentido estricto, porque siguen más las enseñanzas judaicas que Jesús trató de corregir, y no viven sus enseñanzas de pobreza. Peor los cristianos actuales o de garaje, que ponen su mayor énfasis en los diezmos. Lo mejor es seguir sus enseñanzas de humildad, de compasión y solidaridad con el prójimo, de perdonar y buscar que la paz sea con todos.

Víctor Navarro

Paro de taxistas

Nota a un empresario del gremio de taxistas que protestan y paralizan la ciudad del cual depende el sustento de miles de trabajadores del gremio y la ciudadanía en general: “Respetado señor, hoy le escribo a manera de protesta, ¡cuando un negocio no sirve simplemente se deja! no se hace daño a una ciudadanía, creo que su gremio y ustedes los empresarios están muy equivocados perjudicando a la clase trabajadora, a la salud en medio de esta pandemia (Hoy tuve que llevar a un familiar a la vacuna y no pude) a la ciudadanía y a la actividad comercial de esta ciudad que tanto lo necesita, así no se construye ciudad, se destruye! La tecnología no se puede detener, ajústense a ella, presten servicio de calidad, con gente educada, con vehículos impecables y seguros, sin alterar los taxímetros, bien vestidos, que no coloquen los radios a su antojo y a todo volumen, que prendan el aire acondicionado, y muchas otras falencias. Simplemente acepten la evolución del mundo y este, es uno de estos negocio que debe reestructurarse en todas sus facetas. Protesto como ciudadano, como empresario y como perjudicado.

José Serrano

Cuidado con los estafadores

Es indiscutible que los dos más reconocidos estafadores colombianos han sido David Murcia y Juan Carlos Guzmán; con base en lo que se conoce de estos timadores podemos afirmar que ahora debemos tener mucho cuidado con otras modalidades de delincuentes que en forma frecuente buscan personas incautas, ambiciosas o que en forma muy simple, confiada y hasta sin mayores garantías facilitan su dinero y hasta sus bienes.

Las más conocidas modalidades de estafas son las pirámides, el popular cuento del “tío, tío” que, según las autoridades, lo hacen delincuentes desde las cárceles colombianas y al cual muchos creen y caen; además, existen muchos timadores que ingresan a nuestras direcciones de correo electrónico para ofrecernos millonarias sumas de dinero por herencias, fondos que han abandonado en entidades bancarias y hasta participaciones en premios de loterías. También ahora se conoce el sistema de estafa ejecutado por individuos que piden en préstamo, a amigos y hasta personas que acaban de conocer, determinada suma de dinero, cancelan en forma cumplida y posteriormente vuelven y logran otro préstamo y ese nunca lo pagan; por lo general estos estafadores afectan a personas con sumas de dinero que no son millonarias. En esta actividad delictiva los estafadores prefieren a gente con medianos ingresos y su fuerte, según algunos afectados, son pensionados...

Jorge Giraldo Acevedo