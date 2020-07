Efectos de la situación económica

No se encuentra una explicación diferente a la crisis económica que están padeciendo las empresas transportadoras y en general la economía nacional a raíz del confinamiento generado por el covid-19, al hecho de que en el curso prácticamente de dos semanas se hayan producido varios accidentes de tránsito de vehículos de carga pesada con consecuencias graves, tales con el de Tasajera entre Santa Marta y Barranquilla, con un saldo superior a los 30 muertos; hace pocos días, en la vía entre Bucaramanga y San Gil, un carrotanque de gas propano produjo su volcamiento, obstruyendo el tránsito por un día, a Dios gracias sin consecuencias fatales; en el sitio El Bagre, en Antioquia, un furgón que transportaba alimentos se accidentó con daños considerables para el automotor y la carga; y hace pocos días otro camión se accidentó cerca de Cúcuta. Lo extraño de la coincidencia es que todos estos percances hayan tenido lugar poco después de haberse dado parcialmente la apertura económica. Es posible que por el estado de ánimo de los conductores debido a la situación económica se excedan en la velocidad o no tomen las precauciones del caso para evitar estos graves hechos, con el ánimo de llegar pronto a su destino con la carga. Hasta allá llegan los efectos de la pandemia.

Los colombianos

no creen

Es difícil decirle a la gente, que tal o cual cosa es dañina, porque de inmediato salen las expresiones en contra y esa vocinglería se vuelve viral en las redes y más adelante es un dogma de gran equivocación, pero muchas personas creen como si se tratara de una manifestación clara de la verdad. Cuando empezó el problema del COVID-19 se puso en pie la sociedad en todos los países y empezaron a hablar los especialistas, epidemiólogos, los entendidos y toda esta cantidad de voces autorizadas en la salud pública, muchos tomaron la palabra para ilustrarnos sobre el “leviatán” que se estaba despertando en Colombia, a donde lo trajo una joven viajera de Francia; empero cuando oíamos conferencias de personas curtidas en la patología, como contra fomeque aparecían en gavilla los que no creen en que esto mata y que lo hace más fácil en personas vulnerables por la edad y por enfermedades de base; y vamos a ver que los incrédulos no están solo en los mayores sino en todos los estratos, y lo peor que los más viejos se sintieron vulnerados en sus derechos y metieron tutela; ¿para tutelar qué? Me pregunto, será el derecho a morirse porque el Estado está velando por la vida de todos y para nada exponiéndolos como quieren hacerlo ver los detractores; así las cosas, es muy difícil lograr un resultado, cuando la misma gente no quiere advertir el peligro que nos arredra y que la fórmula está debajo de la manga; tengamos la seguridad que si tomamos las medidas aconsejadas saldremos bien librados de esta pandemia que es de verdad.

La vida no es un vacilón

Alguien dijo que la vida no es un vacilón, así la vida sea pasajera (Tasajera), así sea efímera, así al final de nuestros días nos despidan o no, con el estribillo: “somos los peregrinos que vamos hacia el cielo...”

En el momento de nacer y durante el desarrollo de nuestra existencia adquirimos compromisos; compromisos que incluye por supuesto, qué debemos respetar y vivir en armonía con el medio ambiente, luchar por nuestro bienestar, adquirir lo necesario y lidiar por la existencia.

No podemos afincar nuestra supervivencia en la ayuda divina ni en la desgracia del prójimo, ni en el horóscopo; menos en la caída del maná del cielo ni en la caída de un camión a una berma y que éste terminé volteado y trás el auxilio... antes de que llegue la autoridad obtener el sustento.

Ferticol

Muy bien Leonidas; no deje acabar Ferticol. En caso de que lo hicieran; que la plata se reparta entre los pensionados y los 300 trabajadores. No deje que se la roben.

