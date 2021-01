Solo soy

Aprendí a estar acompañado de mi soledad, a reír en silencio, a conversar sin palabras, a contemplar los relámpagos sin los ojos y escuchar los truenos sin mis oídos. Al fin aprendí, que la ausencia es la presencia, que al partir vuelvo, que al soñar despierto, que soy todo o nada, mañana solo seré un suspiro que se pierde en el firmamento. Qué más da, soy lo que nunca fui, volveré a donde nunca estuve, soy y seré un instante sin principio ni fin.

Claudio Gómez Ortiz

Viacrucis en busca de medicamento

Nov 20/2020. El médico de control de riesgo cardiovascular me formula por 7 meses el medicamento MINART PLUS de 16 mg. Después de 10 días de espera de aprobación y sin haber obtenido respuesta, voy el día 30 de noviembre/2020 a la Nueva EPS en busca de los respectivos códigos para reclamar mi medicina. Oh sorpresa al dirigirme a ETICOS a reclamar el medicamento me entregan CANDEPREX H, que no corresponde a lo formulado por el médico, por tanto no lo recibí. Me suministran un papel con la nota “Medicamento autorizado no corresponde con el formulado”.

A partir de ese momento he realizado los siguientes viajes a la sede administrativa de la Nueva EPS, en busca de solución y la respuesta en cada visita ha sido no se ha llevado a cabo el trámite interno para corregir el error, espere 3 días hábiles; Las citas han sido Nov 30/2020, cita #030454; Dic 17/2020, cita #034757; Dic 22/2020, cita #035995; Dic 30/2020, cita #037414, sin obtener solución al error cometido por la Nueva EPS. Y el usuario llevando del bulto y que tenga que comprar de su bolsillo la medicina formulada. Estoy a la espera que me reintegren el valor del medicamento. Mientras perdía mi tiempo en estos viajes a la oficina de administración de la Nueva EPS, me indicaron que me pusiera en comunicación con el correo documento.soporte@nuevaeps.com.co, y que manifestara mi problema y adjuntara los documentos soporte de mi reclamo, lo cual hice en dic 10/2020, y quedó radicado como # de caso 32556816, que en 3 días hábiles tendría respuesta. Pasa el tiempo (14 días) sin solución del problema y el 24 de dic/2020, nuevamente envió al correo indicado mi reclamo adjuntando la documentación que me pidieron, el caso quedó radicado con el #3290483, en dic 26/2020 me piden que anexe documentos claros, así lo hago de inmediato y recibo la siguiente respuesta lapidaria “le informamos que a través de este canal no es posible llevar a cabo su requerimiento, por lo anterior y teniendo en cuenta la información enviada, se valida el número de radicado 32556816 y se encuentra cerrado, por favor comunicarse con la línea de atención al afiliado...”

Dic 27/2020, llamo a la mencionada línea hago la averiguación respectiva y me dicen que aún el problema no ha sido solucionado, que el caso se encuentra en revisión y que esté llamando y averiguando por el RADICADO 2994572.

Diciembre 30/2020, voy nuevamente a la Nueva EPS sede administrativa y la respuesta, el caso aún no se ha solucionado vuelva el año entrante para ver si podemos darle una respuesta a su caso el cual se encuentra en estudio y aprobación...

¿Será posible que después de más de 45 días de espera, un problema interno de la Nueva EPS no haya tenido solución, serán tan ineficientes los procesos administrativos de la entidad? O la respuesta es: al usuario le podemos mamar gallo que él espera y de esa manera la empresa gana, pues ahorramos dinero no entregando el medicamento en forma oportuna. ¿O será que me devuelven el dinero por la compra que he tenido que realzar del medicamento en mención?, recordemos que es un medicamento esencial para mi salud.

Luis Felipe Mejía Orduz

La virtualidad

Como un nuevo modelo ha quedado esta herramienta provisional hasta para los domicilios, por eso la necesidad de tener internet o celular y aprender a manejar estos medios de comunicación. Es muchísima la gente sin internet. Otros no saben manejarlo. Debería hacerse una pedagogía sobre internet, sobre todo el sector rural no sabe para qué es el internet o como se maneja. Cada día nos sorprende la tecnología con asombrosos inventos. De ahí que es necesario aprender internet.

Saulo Méndez