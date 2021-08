Buscando el ahogado rio arriba....

Adagio popular. Usado para mostrar errores que cometemos y con lo cual daremos al traste con cualquier fin que busquemos, lo hago resaltar porque son demasiadas las especulaciones y equivocaciones al realizar procedimientos. Como ya no se encontró ningún cuerpo y se cuenta con las cínicas declaraciones de Carolina Galván y Nilson Diaz, cómo ser posible que se cometan inmensos errores al momento de dictar sentencias, me estoy refiriendo al caso de la fiscalía nacional con el caso siniestro por supuesto, con la desaparición de la niña Sara Sofia. Son muchas hipótesis sobre este caso, si ya hicieron lo primero con un despliegue de colaboradores de la Defensa Civil, Bomberos y Policía Nacional por más de un mes haciendo los barridos en los caños y desembocadura del Río Tunjuelito al Bogotá, desafortunadamente la fiscalía comete errores en la solicitud al Juez para su detención carcelaria; este cuento es como el de la mesa de tres patas, pues le falta una, busquen sobre las declaraciones de Carolina, cuando afirma en un comienzo en la venta de la niña a X, y eso se hace es con dineros provenientes de dónde “averígualo Vargas...”, de estar viva creo y ojala sea así, podría encontrarse ya fuera del país con documentos falsos, sin lugar a dudas, o en una familia de muy alta posición y con dinero.

Investiguen de dónde provienen los dineros con que se cancelan los honorarios al abogado, que ninguno trabaja gratis a no ser que sea de oficio. Veremos en que termina este episodio.

Diego Serrano Acevedo

En el 2014 sin vacuna y ya teníamos el chip

Es increíble, cómo en Santander llevamos eligiendo como gobernador de nuestro departamento al Clan Aguilar, y lo peor es que todo indica que están moviendo fichas para imponernos todo el Clan. Lo más insólito es que cuando hacen lo de los contratos y las comisiones, ellos saben que los van a demandar y tienen calculado ir a descansar, porque para ellos no hay cárcel, es un merecido descanso en casa, y les dan la ridícula pena de 4 años. Qué hacen? estudian, escriben un libro, recurren a papá Uribe, legalizan la plata y salen libres en un año, ese es mi Colombia, un país donde la justicia es coja e inválida, y solo llega para el que roba una gallina. es por eso que les digo a los jóvenes que ahora que lleguen las elecciones castiguemos a todo político que los están dejando sin oportunidades de trabajo, estudio, y que se apoderan de los recursos sin ningún remordimiento, que los saquemos de las listas, y no votemos por ellos. Los políticos saben y es por lo cual están enviando a sus bellos hijos, pero dirigidos por los padres y todo continua igual. y eso que no había vacuna.

María Eugenia Mantilla

Caos

Sinónimo de desorden o confusión absoluto, se refiere a lo impredecible. Es lamentable la situación que actualmente se vive en nuestro país y el mundo con la temible enfermedad del coronavirus y el desorden existente en nuestro pueblo colombiano, esperando que las autoridades acudan a los diferentes entes para sacar adelante proyectos urgentes para mejorar la calidad de vida, el desorden es total, tristeza y dolor para todos. No esperábamos que apareciera esta mortal enfermedad que hace parte del inminente desorden, pues lo vemos a diario, las barras bravas enfrascadas en peleas innecesarias, los atracos, asaltos, homicidios, corrupción campante en todas las esferas del estado, los vehículos públicos con avisos cursis como “se arrienda pieza, eso sí sin chinos”, la indisciplina de los motociclistas y automotores que no respetan los pares y los semáforos en rojo, contribuyendo enormemente a la accidentalidad y mortandad en las vías. Las calles llenas de gente sin temor alguno por la temible enfermedad y demás situaciones adversas.

Tengamos fe y esperanza en que todo este desorden termine y así de alguna manera nos organizamos como ciudadanos de bien. Ya es justo que todos cooperemos con estos llamados por el bien de todos y ser solidarios en las adversidades de la vida.

Gilberto Sanchez