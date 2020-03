Pliego de peticiones

Cuando se presentan las peticiones al presidente en un diálogo, muchas de aquellas no las puede resolver el primer mandatario, porque éste no es un régimen presidencial; la mayoría de todo lo que rige al Estado se encuentra en una ley, y por tanto es el Congreso quien tiene la competencia para derogarla o mejorarla. Uno se ríe en campaña cuando un aspirante dice que va a acabar con los impuestos, o que va a dar vivienda gratis o que acabará la corrupción; si Claudia López poniendo una votación tan alta tuvo que someter sus peticiones al Congreso y éste no aprobó el contenido de su referéndum, menos va a ser posible que alquien entre su programa político pueda ofrecer un asunto de tal naturaleza; muchas de las cosas que se quieren cambiar están condicionadas a la aprobación de las corporaciones y por supuesto a la votación unánime de bastantes personas que para ponerlas de acuerdo se requiere de una tarea bastante ardua; por ello muchas veces el pueblo ha querido que se reformen cosas de mucha utilidad común y se vuelve imposible lograrlo. Seguramente de las peticiones que están haciendo ahora con las marchas, así el presidente quisiera no se lograría.