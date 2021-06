S.O.S. parque Las Palmas

Los vecinos y personas que frecuentan el parque de Las Palmas, los propietarios de negocios ubicados a sus alrededores, están preocupados por la proliferación de malos olores, aparición de moscas, como resultado de las basuras que aparecen todas las mañanas en el parque.

Los comerciantes y vecinos del barrio Sotomayor con la colaboración de las autoridades, entes cívicos y policía, lograron con esfuerzo rehabilitar el parque, un espacio emblemático y cultural de Bucaramanga. No es razonable que la administración municipal construya parques, haga mantenimientos costosos, la ciudadanía contribuya económicamente a la limpieza de las calles y recolección de basuras y los encargados de hacer estas labores como los que ejercen control, no cumplan sus funciones. En este caso cabe destacar que el camión recoge la basura a medianoche, haciendo ruido, esparciendo olores fétidos cuando el vecindario está durmiendo; no obstante, después de recoger la basura vuelven a aparecer bolsas, algunas rotas por los indigentes y otras que son botadas sin el debido cerramiento.

Ya es hora que las autoridades despierten y cumplan sus obligaciones: en el caso de los parques que cuestan un dineral, no hay vigilancia policiva y la inseguridad reina en ellos; los andenes como los de San Pío, las Palmas y otros están de reparar. Entendemos que las basuras se depositan frente al inmueble de donde provienen no en parques ni espacios públicos diferentes. Los habitantes de la ciudad incluidos los dueños de establecimientos comerciales, especialmente de comidas, deben estar vigilantes para que en cumplimiento de sus deberes ciudadanos colaboren con las autoridades a mantener en orden y limpieza las calles y espacios públicos de la ciudad. Tiene la palabra el Señor Alcalde según el artículo 315 numerales 2 y 3 de la Constitución del 91 y las oficinas municipales que les atañe la solución; también cabe llamar la atención del Ministerio Público (art.118 de la Constitución) para que ejerzan el control y a la Policía Nacional quien debería en forma permanente destacar agentes para la protección ciudadana (art.2 de la C.N.). Colombia necesita nuevos líderes.

Jorge E. Velásquez Reyes

Un gran aplauso para el libro total

En la VANGUARDIA del día sábado 12 de junio 2021 aparece una publicación con código QR de la organización EL LIBRO TOTAL, cuyo contenido es un libro “100 LIBROS QUE NO DEBE DEJAR DE LEER” en cuyo interior están recopilados 100 libros clásicos de la literatura universal, en cada uno de los cuales se tiene acceso al libro como tal para leerlo y disfrutarlo. Esta si es una verdadera acción para que los lectores potenciales emprendan esta bella distracción que cultiva y engrandece.

No acabaremos de agradecer y elogiar a esta entidad propiedad de la familia Navas que tiene su lugar destacado en la cultura santandereana.

Aleyda Morales

Así es difícil

La comunidad colombiana ha perdido la confianza en sus gobernantes, en razón que, éstos, más se ocupan de la politiquería que del análisis de las necesidades de las gentes para así ventilar las reales soluciones en virtud a los mandatos pregonados en la Constitución Nacional y demás leyes para que prime la ecuanimidad, el equilibro y sobre todo la justicia y de esta forma haya convivencia social en plenitud.

El descuido y menosprecio de los comportamientos de la gente es notorio, estos evolucionan y se transforman por acción de una gama de factores... La continuación de una convivencia social conflictiva, compleja y difícil, descarta de manera ostensible en cualquier dimensión y escenario el auténtico y real progreso, y así es difícil que, un país con tanta riqueza natural y humana salga de este marasmo económico y social. La mejor solución, el mejoramiento de la clase gobernante, que se revistan de autoridad, esa que viene de la responsabilidad, la honestidad y la sinceridad con sus gobernados, dejando a un lado las tareas a cumplir con la politiquería que sólo trae ruina y desdén a la sociedad que clama mejores estrategias de dirección político administrativas sin sesgos, amaños y artimañas.

El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Víctor Manuel Rangel

Villarreal