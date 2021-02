Reforma tributaria

En el gobierno se está hablando de una reforma tributaria, la cual nos lleva al castrochavismo, que tanto se le teme, porque ya Colombia es una república bolivariana, así no nos guste que lo diga; en América Latina, el país que tiene la reforma tributaria, más baja es Chile, el 30%, mientras Venezuela está en el 72%, la más alta, Colombia está en el 70%, con la nueva reforma podemos quedar por encima.

¿Una reforma tributaria, para qué?, ¿por agradar al Banco Mundial?, ¿y para repartirla entre los senadores que la aprueben? Mientras están craneando esto, por qué no se le hace un seguimiento a los evasores de impuestos, empezando por Richard Aguilar, que presenta una declaración de renta de 230 millones, no paga impuesto y el gobierno le debe devolver impuestos pagados de más, esto es lo más absurdo, por el estilo hay otros senadores en las mismas, háganle seguimiento a los testaferros, eso no cabe en la cabeza de nadie que este señor, fuera de todo lo que ha sacado del erario, presente una declaración de renta tan irrisoria, ¿en que país vivimos?

Nos van a sacrificar a los pensionados, nos han cambiado de código porque el pensionado el único ingreso que puede tener es la pensión, si fuera como la de los senadores o la de los expresidentes, que se pensionan sin cotizar vaya y venga, pero no es así, el pensionado del común tiene que cotizar 30 años y fuera de eso la pensión es una miseria, diferente a la de un empleado público, esto da vergüenza, si Colombia no tiene un dirigente que sea capaz de trabajar con los impuestos verdaderos que deben pagar, haciendo seguimiento a los evasores, nos hundimos, no aguantamos más; en este momento no hay un político al cual se le pueda creer, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, tenemos tiempo de elegir un presidente que llegue a gobernar sin compromisos con nadie... estamos muy mal Oh Dios, ya el erario no aguanta más saqueo.

Trinidad Diaz Rueda

Racista, xenófobo, excluyente, ególatra, arribista, clasista y no sé cuántos más adjetivos me lloverán por calificar de regular esta determinación por parte del gobierno Duque: bajar la talanquera y bienvenidos al Paraíso. ¿Cómo se atenderá a tanto hermano venezolano? ¿Qué tenemos para ofrecerles? ¿Dónde y en qué condiciones los albergaremos? Sí casi el cuarenta y cinco de los colombianos nos ahogamos en nuestra propia miseria y no contamos con ayudas estatales (Soacha trapo rojo)..., no es pesimismo, ni realismo mágico... échele una miradita al bello puerto del mar... mi Buenaventura... dónde se aspira hambre, sufrimiento, desazón, violencia; lógico vendrán ayudas del exterior para solventar la situación..., pero, las naciones y las organizaciones benefactores lo pensarán dos veces..., enviar dinero al país más corrupto del mundo, hágame el favor.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

Las penas de un corazón

nadie las puede callar,

ayer lo quise hacer

y de una, se puso a llorar.

Lloró toda la noche

parecía un aguacero,

yo no lo pude calmar

y se volvió retrochero.

Ando con corazón triste

mi madre lo fabricó,

lo hizo de pura sangre

y en el pecho me lo pegó.

A un corazón sincero

de delicado sentimiento

no se le puede contradecir

porque sufre por dentro.

Es mejor dejarlo quieto

con sus palpitaciones,

que viva sus emociones

que tenga en su momento.

Germán Valenzuela

Sánchez

Se sufre sobre todo la tercera edad la falta de oportunidad, hace falta folclor, cultura y recreación. Crear pedagogía para nuestros viejos que trabajaron tanto el suelo y ahora se encuentran olvidados. Algunos se aburren y no pueden dormir y acuden a diferentes métodos, toman chocolate de noche, jugo de naranja o maltina con huevos. Otros ancianos mantienen malhumorados y nada se les puede preguntar y otros se dopan para poder dormir. Ante estas falencias nada pasa. Solo que el que tiene recursos y ha trabajado con el estado se va para España o Francia.

Saulo Méndez