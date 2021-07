Estarás siempre en nuestra memoria...

El pasado 26 de junio fallece en la ciudad de Barrancabermeja el educador José Guillermo Zárate Márquez (q.e.p.d), colega insigne, amigo leal, compañero sincero, a Dios gracias por darnos una persona con estas calidades humanas. Fue José Guillermo, un varón lleno de esplendor moral, ético e intelectual. Para una sociedad ansiosa siempre de verdaderos guías para el establecimiento de un mejor vivir. Se distinguió por ese perfil y semblante de generosidad, sus conocimientos llegaban a sus estudiantes con tino y reverencia; como ciudadano siempre llevaba la bandera del deber, pero haciendo énfasis en los derechos de cada quien, formó con denodado esfuerzo y esmero un hogar, donde brilló el amor a sus hijos dando ejemplo en la comunidad. Sus colegas lo admiraban por su don de gente, de persona respetuosa y amable con sus congéneres. Difícil será olvidar a este egregio educador. Deja una semblanza de grandeza en la comunidad educativa de Barrancabermeja. A su esposa, a sus hijos, nietos y toda la familia, pronta resignación, Dios Todopoderoso, lo tiene en su Santo Seno. El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Víctor Manuel Rangel

Villarreal

Un corazón enfermo

“Entre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida”. Proverbios 4,23.

Sólo piensa en sí mismo. Es soberbio, orgulloso, prepotente. Un corazón enfermo no es indulgente, no puede, no sabe, no quiere sentir compasión ni misericordia. Un corazón enfermo es amargado y amarga a los demás. Es egoísta y ególatra. Un corazón enfermo sufre y hace sufrir. Es un corazón ajeno a las cosas del Espíritu. Es un corazón apegado a las cosas materiales, a todo lo que el mundo ofrece. Un corazón enfermo vive de ilusiones y de fantasías, no conoce la esperanza. Un corazón enfermo late sin Fe, sobrevive angustiado a las exigencias de las cosas cotidianas. Un corazón enfermo no ora, no reza, no medita. Un corazón así siempre está lejos de Dios.

Un corazón enfermo no acepta la realidad como es, sólo acepta la realidad que desea. No está conforme nunca, es ávido, insaciable. No agradece, no da, sólo espera recibir. Un corazón enfermo se ensalza en los aplausos y en los elogios. No se humilla, no conoce la sencillez. Un corazón enfermo no vive, sobrevive apenas al día a día. Un corazón enfermo critica, juzga, cuestiona, no está abierto a nada ni a nadie. Un corazón enfermo tiene sentimientos oscuros, negros, peligrosos. Se cierra en el absolutismo de sus creencias, se ufana de su intelecto y de su conocimiento. Un corazón enfermo no reconoce su precariedad ni su fragilidad. Se cree el árbol frondoso, indestructible y no se da cuenta que es apenas una hoja a merced del viento.

Un corazón enfermo no conoce la paz, la calma, es impetuoso, como un río desbordado, pierde su cauce sin importar a quién o a qué se lleve por delante. Es violento, escandaloso, no tiene piedad. Un corazón enfermo puede estar viviendo en ti.

Dámaso Londoño

Por el traicionero corazón, murió Néstor Cardona G.

Para muchas personas del gremio de periodistas fue uno de los clásicos amigos y destacado colega; su último trabajo fue como director y entrevistador del programa “Congreso y Sociedad” del canal de televisión del poder legislativo colombiano...

Fue un reportero a carta cabal o “carga ladrillos”, como suele decirse de los periodistas; también se desempeñó como publicista, poeta, hombre de fino humor, divertido y amante de los paisajes de la naturaleza: así será recordado por sus colegas y amigos. Néstor solía repetir la frase popular “de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco...”

Había nacido en Pereira y sus primeros logros periodísticos los hizo en la revista “El Fuete” que dirigía su padre Néstor Cardona Arcila, el popular CAN.

Cuentan algunos amigos y allegados que últimamente residía en Villa de Leyva y de vez en cuanto visitaba Bogotá; un fulminante infarto cardíaco fue la causa de su muerte.

Paz en la tumba del amigo y colega Néstor Cardona Gutiérrez, quien se nos adelantó en la partida final, y que el Creador Supremo les depare a sus familiares mucha resignación y fortaleza.

Jorge E. Giraldo Acevedo