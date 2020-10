12 octubre de 1492

El descubrimiento de América y el día de la Raza marcaron en la historia de la humanidad del mundo occidental un hecho de transcendentales consecuencias históricas en el tiempo y el espacio.

España como gran potencia de los siglos XIV y XV le cupo el gran honor de descubrir un nuevo mundo frente a las otras potencias del momento...

Pero el genio de los mares Cristóbal Colón como buen Italiano, al servicio de la corona española al descubrir estas nuevas tierras fortaleció al gran Imperio español, pero para los pueblos y culturas indígenas de los suelos Americanos era el comienzo de la odisea más grande, cruel, despiadada, violenta y sangrienta, junto al gran saqueo de explotación sometimiento y esclavitud, ya que el método usado por los conquistadores para imponer su autoridad era en una mano la espada y en la otra una cruz, usadas a sangre y fuego y todo esto a espaldas del Rey, que emitía leyes un tanto semi justas que aquí no tenían ningún eco, había un dicho de la época y del ahora que se repetía: “Las leyes se hacen, pero nadie las cumple”.

Después de más de 528 años del descubrimiento este gran proceso histórico, ha dejado grandes aspectos tanto positivos como negativos, para que las futuras generaciones hagan sus propios análisis y conclusiones ya que los hechos históricos son para juzgarlos, pero imparcialmente.

Entre lo positivo y negativo tenemos la herencia de un gran idioma, una de las religiones con gran número de creyentes en el mundo, un cruce racial trienio muy fuerte, y una idiosincrasia muy latina que nos identifica como extrovertidos, alegres y muy folclóricos, una gran herencia en el arte como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura manifiesta en la iglesias, las murallas de Cartagena, hoy patrimonio de la humanidad, las manifestaciones religiosas heredadas; nos trajeron gran cantidad de plantas y animales desconocidos, heredamos muchas enfermedades aquí desconocidas, conocimos la afición al toreo, a la pelea de gallos, juego de las cartas, las tertulias literarias, y las de tomar chocolate santafereño y nos trajeron la pena de muerte que hoy muchos en la actualidad tratan de establecer de nuevo.

Luis Alberto Parra Tibaná

Invasión de las bicirrutas

Las imágenes que presenta Vanguardia son la prueba de la falta de educación, civismo, sentido común, consideración y violación de las normas de tránsito, por parte de quienes obstaculizan o hacen uso inadecuado de estos corredores viales. Muestran a policías en moto transitando por una ciclorruta. ¡No hay derecho!

Lo anterior, desde luego, pone de relieve la ausencia de las autoridades de tránsito en estos sectores y en todas las demás vías de la ciudad, que se explica en el caos vehicular, derivado en el desconocimiento de las señales y normas de tránsito como estacionar en sitios prohibidos, irrespeto al peatón, ciclista, etc. pasar en rojo o amarillo los semáforos, no hacer los pares, invadir las intersecciones de las avenidas, usar válvulas y resonadores en los motores y cornetas, (más ruido) lo cual está prohibido, etc. Muchos contaminan el medio ambiente. Son chimeneas rodantes y no pasa nada.

Los bicicarriles se construyeron para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte que no contamina, aparte de ser rápido y económico. Lamentablemente los usuarios de estos velocípedos no han podido hacer uso cómodo de sus aparatos por las razones anotadas líneas atrás y la falta de control de las autoridades de tránsito. ¿Dónde están? ¿Quién las controla?

Amigo conductor recuerda proteger al ciclista, puede ser tu hija o mi hijo... Nairo, Rigo...

Manuel García León

El coronavirus

A los médicos tratantes del coronavirus y su personal asistente los van a radicar en hoteles para que no contagien a sus familias y eso está bien, pero,.. ¿han pensado que los otros residentes del hotel también se pueden contagiar de ellos? Eso es lo mismo que destapar una olla para tapar otra. “Lo diferido, medio perdido”. CORNEILLE.

Graciela De Salcedo