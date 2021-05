SOS por la salud

La salud no tiene tinte político, no es de izquierda ni de derecha: es neutral. La salud es un derecho, es un servicio y, por parte de los funcionarios, un sacrificio. El personal de salud está al tope. La angustia de que en su ejercicio se contagie, ahora se une la de no saber si pueden llegar a sus hogares o al trabajo. Muchos se han tenido que doblar en su trabajo, ante la imposibilidad de llegada de sus compañeros.

Los insumos y medicamentos se agotan y los pacientes en la encrucijada de sobrevivir. Mientras tanto, los irresponsables desde sus refugios, estimulando la violencia y los paros a través de las redes sociales. Duele ver que se tenga que traer oxígeno e insumos escoltados, cuando estamos en lo más grave de la pandemia.

Dios nos proteja.

Gabriel Jesús Gutiérrez

Giraldo

Desobediencia civil en pandemia

No podemos pensar que las personas, cuando van a las discotecas u organizan bailes comunales o foforros en las fincas o lugares excéntricos, donde por la lejanía no van a ir las autoridades a vigilar el desorden para que los sancionen, sin embargo, el castigo es lo de menos, lo principal es tener la convicción de que se guardan los protocolos de bioseguridad como mandan las autoridades de salud. Los infractores creen equivocadamente que si eludieron la autoridad se salieron con la suya, están totalmente equivocados, la experiencia nos dice lo contrario, ya que muchos de lo que ello hacen, van a terminar en una UCI o en la casa quedándose en aislamiento improvisado, corriendo un riesgo descomunal que puede ser fatal e incorregible Por eso es que la juventud suele ser más irresponsable y debe pensar que sus consecuencias suelen recaer sobre la misma familia.

Julio Valdivieso Torres

SOS en mi Ciudad Bonita

El país está estremecido en todos los órdenes; moral, económico, social, cultural. Pero este estado catatónico de un país en declive es antiquísimo y con profundas raíces políticas que se ensañaron sobre un pueblo humilde, trabajador y alegre, como es nuestro pueblo colombiano. Es verdaderamente lamentable ver que un puñado de dirigentes sin una mirada social han sido capaces de crear este caos en el que estamos viviendo el paro nacional.

No es para nadie un secreto entender y reconocer que este desorden institucional tiene una raíz fundamental y se llama falta de liderazgo y gobernabilidad de toda nuestra cúpula nacional, incluido el presidente y todo su gabinete ministerial.

No es solo la reforma tributaria, ni los subsidios para los más vulnerables. Es también el concepto mediocre de cambiarle a las cosas su nombre. A la reforma tributaria la llaman “transformación social”, a los muertos del paro los llaman “homicidios por vandalismo” y pare de contar. Cuando un país vive en semejante descrédito social y político es obvio entender que los resultados serán los mismos: dolor y más dolor junto a una impunidad reinante.

Nuestra ciudad de Bucaramanga no ha sido la excepción a la regla, estamos ante un fenómeno de desarraigo popular enardecido por grupos vandálicos, que ven en esta oportunidad de zozobra total un camino expedito para perpetuar poder con violencia; y la gran mayoría de los jóvenes no se han percatado de tal situación. Dura realidad enfrentamos cuando los ideales de patria y libertad democrática son menoscabados por un grupo minoritario que en pos de un cambio social modifican el pensar de una nación. La culpa de esta situación no la tiene Gustavo Petro, ni el clan del golfo, ni los mafiosos, que se han camuflado en el paro según las fuentes de inteligencia policial, la culpa de esta cruda realidad la tienen la falta de oportunidades sociales, el desempleo, la pobreza y nuestra campante corrupción nacional, que cada día hunde más el destino de millares de jóvenes que no ven otra salida que marchar.

Recapacitar y enderezar el rumbo es la mejor opción; mientras, nuestra central de abastos está cerrada, los almacenes comerciales tiene grandes pérdidas y el pueblo raso vive asustado ante cualquier desmán de última hora que suceda en la ciudad, por culpa de los violentos.

Señor Alcalde tome una decisión sabia.

José Alejandro Centeno

Arenas