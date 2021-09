Bucaramanga, cuatro siglos

Hacia el año 1700 solo existían en la provincia dos poblaciones, Girón y Bucaramanga, eran caseríos. Andrés Páez de Sotomayor fungía como lavador de oro en las minas de Girón, el padre Miguel Trujillo era doctrinero en el río, allí fue donde se planeó la fundación de Bucaramanga (1622), este padre Trujillo había llegado a la región en 1611 y estuvo con los nativos. Las dos localidades tenían límites arcifinios debajo de Campohermoso por donde iba el camino hacia Girón, ya en ese tiempo en el río de Girón había alcalde de Minas, notario, justicia mayor, doctrinero y todas las dignidades españolas. En 1886 se convierte Bucaramanga en capital de departamento de Santander habiendo sido Socorro la última capital del estado soberano, esto motivó dificultades con Pamplona que aspiraba tener este privilegio después del Socorro. Cae el federalismo radical y con el la constitución de 1863 y aparece la nueva carta en 1886, con el sistema republicano para Bucaramanga que estando menos desarrollada que Pamplona, fue distinguida con el título de capital. Ahí comienza su despegue que fue completándose con factores de progreso y signos promisorios de esperanza, pues en su seno habían nacido grandes varones y de esas unidades humanas se valió el destino para posicionar esta capital que seguía marcando puntos en el reloj del progreso. Apareció la primera bombilla eléctrica que se encendió en la calle quinta en 1881, siendo la segunda ciudad después de Panamá en tener este adelanto. Se había instalado la planta de Chitota en la misma fecha, después hubo una segunda de los hermanos Penagos en Floridablanca; ahí diría yo que se inició el hito más grande del progreso para esta ciudad, que por grados fue ganando prestigio y belleza.

Julio Valdivieso Torres

No coma cuento

El país está en crisis política, ya que los que nos mandan y dirigen nuestra COLOMBIA son siempre los mismos, las mismas familias, dejamos que el líder nos coloque su matacho, lo disfrazan, lo visten de purpura, de buen pastor, le limpian el nombre, le colocan canas (signo de madurez) e inclusive, se unen para desacreditar otros contrincantes, y nosotros como útiles votantes, creemos todo lo que nos dicen, que el país va a cambiar, siempre nos colocan a Venezuela de prueba y resulta que esos mismos políticos nos tienen igual o peor que Venezuela. Ahora la perla es que yo hago contratos multimillonarios, sin requisitos, o mejor dicho, los invento para que nadie pueda aplicar, y si me denuncian, hago lo simple, renuncio a la curul para que la Corte Suprema no me juzgue y paso que lo haga la fiscalía, donde son miembros amigos, que yo he patrocinado, y no pasa nada. Debería haber una ley que no permita a estos investigados, con suficientes pruebas, que solo respondan por las acciones ante la Corte Suprema y no les permitan pasarse a la fiscalía, además los fiscales que no los nombre el presidente, que sean por votación popular, es hora de un cambio total, y que los corruptos paguen con cárcel y no como ahora, que se les da un merecido descanso en casa y se van fuera del país por el tiempo que supuestamente fueron condenados. El cambio es hoy. Que las muertes de algunos jóvenes en las manifestaciones haya valido la pena. Es más, hay jóvenes que se están suicidando porque no ven un futuro, ya que cada día la corrupción es más grande y no dejan nada para su futuro.

María Eugenia Mantilla

Otro Barco Jurado que llega a los cien años

Con inmensa alegría celebramos los 100 que cumple la apreciada dama piedecuestana Matrona Elvia Jurado de Barco, descendiente de los Jurado de Piedecuesta, todos ellos cruzados con roble, pues ya varios lograron pasar los 100 años de vida, sin dolerles ni una muela, entre ellos el chato Nougues y su ascendiente y paisano el periodista Mike Forero Nougues, quien aparentemente duró solo 99 años, pero en realidad errores involuntarios al cambio de la partida de bautizo, por el registro civil se le perdió un año... se casó con don Antonio María Barco Gómez, cuyo padre fue quien terminó con la famosa concesión Barco, del expresidente Virgilio Barco. Ánimo Sra Elvia, le quedan cien más de vida. Con profunda gratitud y aprecio.

Hernando Ramírez Jaimes