La desordenada disciplina

Es increíble como a medida que transcurre esta pandemia en el país vamos descubriendo que la capacidad que tiene el colombiano para burlar todo de tipo de controles es algo fuera de lo normal; desde la madre que viajó desde Nariño en una ambulancia en compañía de sus tres hijos hasta el personaje que sale a la calle y todos los días utiliza una cédula distinta para realizar sus actividades, y qué decir de los que “rumbean” tres días en una discoteca en Bogotá hasta que el ruido y la algarabía los delata con sus vecinos y son detenidos por la policía. Este es el fiel reflejo de lo que somos como colectivo y qué decir de los casos de soborno y corrupción y el “mar de mentirillas” que el mismo funcionario estatal está utilizando; son más que una figura decadente de nuestra sociedad actual que se notan mucho más, en esta crítica situación de la enfermedad del COVID-19. Ni pensar, el flujo de gran incertidumbre que se comenta y se vive a diario en la calle frente a la pandemia junto al desespero que miles de ciudadanos del común soportan hasta el límite y que los tiene al borde de la locura, definitivamente y a modo de colofón somos una sociedad sin norte y menos ordenada mentalmente, la pregunta seria y equidistante en este 2020 ¿Qué podemos esperar en el futuro? la respuesta es incierta, solo esperar ser resilientes y seguir orando.

José Alejandro Centeno A.

Trabajo 24 horas,

¿una opción?

El alcalde de Bucaramanga estudia dicha posibilidad, creo “que ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre”. Aquí debemos ser realistas, ni la ciudad tiene los habitantes suficientes para el comercio las 24 horas, ni el comercio y la industria tienen la infraestructura adecuada para un trabajo 24/7, ni las mujeres que además de laborar, atender las obligaciones de sus casas, sus esposos, sus hijos y acompañamiento de sus tareas se les facilitaría un horario 24/7. Mi sugerencia: iniciar con dos jornadas para hacer el experimento desde las 6 a.m. a las 11 y de 12 a 3 p.m., de 3 a 7 y de 8 a 12 con una hora de descanso para cada jornada y de paso para generar ventas en restaurantes y cafeterías, también hay que pensar en la seguridad y el transporte en horas de la madrugada, sobre todo en los barrios bajos donde serían presas de los delincuentes. ¡Es una solución viable, pero no tan drástica y de un solo golpe!

Hernán Álvarez Rueda

Afectados por el coronavirus

De acuerdo al panorama nacional colombiano, las políticas económicas de siempre y más aún con motivo de la pandemia del coronavirus, campesinos y personas que se ocupan en labores informales son los que llevan la peor carga en la emergencia de la presente época. En los últimos días nos enteramos de las penalidades que existen por parte de campesinos cuya producción no pueden trasladarla a los sitios de comercialización; muchos de ellos han perdido las cosechas y en el caso de los productores de leche su precio bajó a los niveles más bajos del mercado nacional colombiano; a manera de ejemplo, algunos productores de papa en Boyacá mostraron su cosecha almacenada ante la falta de medios para transportarla. Con otros productos del campo la situación es la misma; todo aparece como una copia o una imagen en un espejo. El caso de los productores de café ahora la cosecha de la mitad del año está amenazada por la falta de personal para la recolección; en muchas regiones, como Íquira y otros municipios huilenses y del departamento de Caldas, hemos visto bastante publicidad en procura de conseguir personal para la recolección de café. Para las personas que se ocupan en el rebusque el drama es mayor debido a que por las disposiciones del Gobierno nacional no pueden realizar ninguna labor informal; según cifras oficiales del rebusque viven alrededor del 11 millones de personas, o sea, el 50% de la población en capacidad para trabajar en Colombia.

Jorge Enrique Giraldo

Acevedo