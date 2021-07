Los peajes

En las esquinas de las ciudades se ubican personas necesitadas pidiendo limosna para sus necesidades básicas y en estos tiempos de penurias económicas muchos se han visto en la necesidad de hacerlo.

Algunos recurren a alguna actividad que despierte admiración, pero esperan que los contribuyentes lo hagan sin amenazarlos, son muy raros los que amenazan para lograrlo.

Y los gobiernos han recurrido a algo parecido, con lo que buscan enriquecer a familiares o compinches que los han acompañado y que además contribuyen con los gobernantes. Pero siempre lo hacen con amenazas de grandes multas. Son extorsiones legales. Las justifican con el pretexto de que es para arreglar las vías. Pero ya para arreglar vías, los gobiernos han sacado dineros por otros medios, ya sea con el impuesto a la gasolina o el tal impuesto al uso de las vías. Los tales arreglos de vías no se aprecian en la proporción a lo que se recibe.

Lo recaudado es tan grande que muchos ambicionan la adjudicación de los permisos legales o los “contratos”.

En países de Europa, más del 90% de las vías son gratuitas. En Alemania, motos y autos no pagan peajes, solo los camiones pesados.

Víctor Navarro

Nuestro presidente

Con irresponsabilidad, sin razón válida, a políticos, periodistas, obispos y otros se les ocurrió tumbar al presidente; se unieron al coro de Fecode y otros sindicalistas y opositores y a la “guerrilla urbana de primera línea” sin medir el daño que le harían a la economía, la salud, la paz y la estabilidad de la nación y lanzaron el paro nacional que terminó en tragedia, ruina y altos niveles de COVID con sus muertos y dolor. No asumen ninguna responsabilidad. Por ahora....

El presidente Duque no se acobardó; ha respondido con dignidad, con seguridad, con prudencia, pero con valentía y ha continuado gobernando, intentando salvar al país de la pandemia, de la ruina y demostrando que tiene amor por lo que hace.

Tenemos grandes problemas y el paro fue capaz de agravarlos; deseaban que con esto el presidente renunciara para crear ambientes a su favor para acceder al poder. Es una estrategia malévola que resulta útil a los bajos intereses de la política.

Por fortuna un presidente serio como el nuestro ha conducido el país sorteando el COVID, creando oportunidades, estimulando la economía, otorgando subsidios, lidiando con politiqueros y oportunistas y el país no ha naufragado. Causa alegría y tranquilidad tener a un hombre capaz y decente como nuestro Presidente.

Enrique Rueda Pinilla

Cámaras en las aulas de centros de estudios preescolares

Nuestra niñez está en peligro, nosotros los padres de familia tenemos la necesidad de llevar a los niños a una institución para que estudien, compartan y a la vez vean que no están solos, debido que la vida que se aproxima.

Esto sería lo más ideal, que la madre este en casa, y el padre salga a trabajar, pero hoy en día, ya no se puede. Para sacar adelante un hogar, se necesita que ambos padres laboren y es por eso la urgencia de llevar el bebe a un jardín.

Y ahí le propongo al gobierno que, así como nos llegó el Internet al hogar, como estudio, trabajo en casa, citas médicas y cursos, que YO, como padre, pueda desde mi celular mirar en el jardín ¿dónde está mi hijo, que hace?.

Es una forma de cuidar a nuestros bebes, porque un día me decía un médico que el éxito del futuro de los niños es lo mismo que construir un edifico, si el edificio se hace firme y con buenos materiales, el edifico nunca se cae. Si nuestros niños, en sus primeros años, llevan problemas de maltrato, acoso o matoneo, y como padres no lo sabemos y no detectamos los motivos de los cambios en su comportamiento, tendremos jóvenes con muchos traumas.

Así nuestro hogar sea apacible y nuestros niños siempre llevarán la marca del amor de los primeros años, al final ellos no hablan ni cuentan, por temor a los adultos. Estemos atentos a cualquier cambio o comportamiento que antes no tenía. Por favor, estemos alertas, seamos sus amigos, para que confíen en nosotros y creerles todo lo que no dicen.

María Eugenia Mantilla