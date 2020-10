Acompañamiento policial a los ciclistas

Ante el incremento de accidentes y atracos a los ciclistas y demás usuarios de las vías en el país, se hace aconsejable y urgente en Santander y en Colombia un acompañamiento por parte de la policía y del ejército nacional, para evitar o prevenir esta clase de hechos que desde luego no dejan nada bueno a sus víctimas y familias.

Esta idea no es del otro mundo. Funciona en algunas regiones de la geografía nacional. No es difícil hacerla realidad. Por fortuna miembros de estos dos cuerpos armados, de todos los rangos, practican este sano y difícil deporte.

Para esto debe establecerse los sitios de encuentro y horas de salida y demás recomendaciones técnicas y preventivas a que haya lugar, lo cual se puede transmitir a través de las redes sociales. Esto contribuye a que este deporte se masifique.

No olvidemos que en nuestras maltrechas carreteras y con los inconvenientes que conocemos, se han formado nuestros escarabajos, quienes están poniendo en alto el buen nombre de Colombia.

¡Hagamos más fácil y más seguro este ejercicio! ¡Respetemos al ciclista! Puede ser tu hija o mi hijo... Conservemos la distancia lateral mínima de seguridad de 1,5 metros que recomiendan las normas de tránsito sobre el particular.

Manuel García León

COVID-19, Nobel de la democracia

Hasta el presente no ha existido en el mundo un virus más democrático y mortal como el covid-19, que actúe con tanta igualdad, equidad, sin discriminar y sin menospreciar a nadie, en su fantástica y desenfrenada correría de muerte, dolor y angustia por todos los rincones del planeta, sin importarle las grandes diferencias entre los grandes, ricos, pobres, sabios e ignorantes.

Ya que además de no ser racista tampoco discrimina las grandes oligarquías de todo el mundo y los grandes ejércitos de pobres, sabios e ignorantes que abundan por todas partes.

Su gran sentido de democracia para este virus, no le permite aceptar que existan las tan odiosas discriminaciones sociales de imperios, reyezuelos, clases altas, medias, bajas y los famosos grupos marginales como el caso colombiano donde solo la guerrilla y el covid-19 pueden llegar.

El covid-19 se ríe del poderío de las llamadas grandes potencias existentes en el mundo como China, Rusia, EE.UU, llenas de armas nucleares y los mejores laboratorios sofisticados del planeta ante la acción de este virus que los tiene a todos sometidos a pleno jaque mate.

El covid-19 es tan amplio y demócrata qué con respecto a las diversas ideologías políticas existentes de comunismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, con ninguna entabla peleas ya que a todas las ideologías complace con suma democracia sin parcializarse con ninguna.

En cuanto a lo que es política dice manifestarse completamente apolítico, puesto que dice que este negocio es más sucio y corrupto que él ha conocido por todas partes por donde ha actuado pero que el país donde más lo ha debilitado en su trabajo es Colombia.

En cuanto a justicia en nuestro medio nos pasa lo que existió en el país de la India, donde las vacas son por tradición sagradas, y todos los delitos de los personajes de cargos y dignidades altas en la política u otros aspectos, tiene que tener un tratamiento salvador muy especial en justicia, muy diferente a los que usan ruanas, pero que el covid-19 no perdona nada.

Luis Alberto Parra Tibaná

¿Por qué será...

que los canales de televisión de Colombia no tienen programas de concurso? Hay países como España que tienen varias modalidades, para estimular a los jóvenes y en general a todas las personas, a leer y estudiar más, porque saben que pueden tener un ingreso económico que no es nada despreciable.

Aquí hace muchos años existieron y recuerdo que tenían mucha sintonía, pero luego desaparecieron como por encanto.

Otros programas interesantes, son mostrar nuestros municipios que hay muy lindos y esto sí que estimularía mucho el turismo y haría progresar los pueblos económicamente.

Porque si no mostramos la belleza natural que nos rodea, no vendemos y no ganamos.

Chepita Jaimes Conde