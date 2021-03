No podemos callar

Me uno al pensamiento de nuestro brillante artista y columnista, Puno Ardila, en cuanto hay que enseñarles a los estudiantes, desde sus primero años, cómo ha sido la verdadera historia de nuestro País. Ya basta de hablar de próceres de siglos pasados, hagamos énfasis en nuestros tiempos, porque en reuniones se critican los gobiernos y de frente no se dicen verdades; todos tienen cualidades, pero también grandes defectos, tal vez el más grande es pensar solo en su bienestar, sin darle oportunidades al pueblo que es el que los elige. En cualquier rincón de este país tan rico se ve la miseria y las carencias de lo más elemental: servicios públicos, carreteras, educación y porque no, la falta de alimentos.

Vemos como hablan, de los dineros que se aprueban para todos estos servicios, pero que nunca llegan a su destino.

Miren cuántas carreteras figuran pavimentadas y la sorpresa es grande porque no tienen un metro de pavimento, ni siquiera le dan mantenimiento a los estrechos caminos por donde tienen que desplazarse camiones y buses para cumplir sus itinerarios, eso sí, tiene que tener la revisión y estar en las mejores condiciones para que les permitan transitar.

Chepita Jaimes Conde

Segunda dosis en el año 2022

No me referiré al paquidérmico Programa de Vacunación Contra el COVID-19, que empezó el pasado 28 de febrero en Colombia y qué ningún profeta puede pontificar en qué día terminará; estoy en otras cuentas y, sucederá que en marzo de 2022 los colombianos acudiremos a las urnas y elegiremos el nuevo presidente; ése día sabremos si le daremos continuidad en el mando a los mismos, que entre bambalinas ofrecerán lo mismo con otras carátulas, o si el pueblo colombiano no se dejará aplicar la segunda dosis.

Renzo Orlando Gutiérrez R.

La pandemia y los candidatos a la presidencia.

Mientras exista la pandemia, cualquier candidato pasará por encima de los gobiernos de derecha anteriores a las circunstancias actuales, y no porque estos necesariamente hayan sido malos, es que simplemente ningún gobierno le gana a los desastres causados por el virus. Por eso perdió el arrogante Trump y por ello la izquierda se está tomando al continente. La hecatombe vendrá cuando esos nuevos movimientos muestren con hechos su predecible frenética mediocridad, incapacidad e incompetencia, como ya se está viendo en Bolivia y Argentina, porque su sistema no es la gran solución, como lo creen los apasionados ignorantes que los apoyan.

Orlando Serrano Orejarena

De una columna

La señora Cristina Plazas sostiene en su columna de Vanguardia (Febrero 7 2021) que FECODE es la responsable de que los niños y adolescentes no regresen a clases en la pandemia. Y no es cierto. Además califica a la FECODE como un sindicato politiquero y obsoleto y tampoco es cierto.

En primer lugar, la Federación Colombiana de Educadores sí conoce las condiciones de los establecimientos educativos del sector público y sabe que, por ahora, no están dadas las condiciones para el regreso a las aulas. Este hecho lo desconoce la opinadora en mención y el mismo gobierno. La alternancia significaría un número de 20 alumnos en aulas que no permiten el distanciamiento físico. Resulta riesgoso para alumnos y docentes regresar a las aulas sin exponerse a un contagio masivo en momentos de pico de la pandemia. En colegios de 7.000 alumnos, por ejemplo, la alternancia de la tercera parte es significativamente alta para las obsoletas infraestructuras existentes. No existe la dotación necesaria de baterías sanitarias ni implementos de aseo indispensables para prevenir el COVID.

De otro lado, Fecode siempre ha sido fiel a su compromiso por la defensa de la Educación Pública de calidad. Otra cosa es que sus sugerencias sean siempre desconocidas por los gobiernos de turno. Y no es politiquero, es político e incluyente, pues los docentes afiliados pertenecen a los múltiples partidos políticos de Colombia. La columnista Cristina Plazas, burócrata de profesión y uribista a ultranza, sostiene un lenguaje confrontacional y polarizante que desvirtúa la realidad de la crisis educativa actual en los planteles públicos por cuenta de la pandemia.

Dámaso Londoño