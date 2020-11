Ley por los 400 años de Bucaramanga

Con ocasión de los 400 años de Bucaramanga el gobierno destinó una partida para hacer obras y reparación de inmuebles y mobiliario público de la ciudad. Bueno guardar la página de Vanguardia que hace el anuncio, para establecer si se dio o no cumplimiento a lo proyectado por quienes van a manejar los caudales percibidos. Esperamos que las obras anunciadas o restauración de los inmuebles y muebles deteriorados por el paso del tiempo y el mal uso no tengan sobrecostos y se concluyan.

La “Ciudad de los Parques” o “Ciudad Bonita” lo fue en el pasado. Hoy luce abandonada. Con andenes, avenidas y parques rotos, sucios y manchados. Muchas canchas y escenarios deportivos están en mal estado. Son insuficientes. Los deportistas deben compartir una cancha de baloncesto con patinadores, ciclistas, etc. Las plazas de mercado están en pésimo estado. Son antihigiénicas por dentro y por fuera. A su alrededor hay basura y malos olores. Gallinazos, roedores, perros, gatos, insectos, etc. Indigentes, ladrones, vagos, drogadictos, motos y carros mal estacionados. No hay control policial. La red de semaforización es obsoleta. No hay semáforos peatonales...Qué horror!

Manuel García León

Acostúmbrate

Solo a hablar de las cosas que están funcionando en tu vida. Acostúmbrate a comentar que la vida es bella y a observar los detalles que la hacen así. Acostúmbrate a tener muchas razones para sentirte bien. Acostúmbrate a ver todo lo que te gusta de otras personas. Acostúmbrate a pensar que lo mejor está por llegar. Acostúmbrate a controlar las conversaciones internas, sabiendo que tú eres el creador de tu realidad. Acostúmbrate a dejar amor en otras vidas. Acostúmbrate a mirar con ojos de amor a todos los que se crucen en tu vida. Acostúmbrate a meditar. Acostúmbrate a dar gracias por todo lo que te pase. Hay silencios que lo dicen todo y hay palabras que no dicen nada. Y la costumbre vence obstáculos.

Chepita Jaimes Conde

Monumento de los cuatrocientos años

La constitución del municipio de Bucaramanga esta próxima a cumplir cuatrocientos años. Con tal motivo acaba de ser aprobada la Ley 2062 de 2020 mediante la cual la Nación se une formalmente a esta celebración. Sea esta la oportunidad para solicitar a la alcaldía el proyecto de construcción de un arco a la entrada de la ciudad, que puede localizarse en la Puerta del Sol. Muchos íconos de esta clase engalanan el ingreso a importantes ciudades del mundo y es la oportunidad de dejarle a la ciudad un recuerdo perecedero de esta efeméride. Corresponde a la Alcaldía proyectar el diseño a través de la Sociedad Santandereana de Ingenieros o de las facultades de arquitectura de la región o por concurso de méritos, pero lo importante es que se deje un registro de este acontecimiento, que de paso incentive el turismo en nuestro departamento.

José Antonio Roa Ortiz

Carencia de cultura ciudadana

En el costado sur de la plazoleta de Neomundo existe una zona verde de aproximadamente 200 metros de extensión por tres metros de ancho, contiguo al estadio de atletismo, en donde periódicamente se deja crecer la maleza. Pero esto no sería tanto problema si no se observara que allí los visitantes arrojan gran cantidad de basuras de todo orden, denotándose la total carencia de cultura ciudadana y ambiental. Esto ha hecho que allí lleguen las ratas a buscar su alimento. Sin querer justificar a quienes actúan de esta manera tan irresponsable, se observa que en el sector no existen recipientes para el acopio de basuras.

En días pasados se podó la maleza, pero se dejaron todos los elementos desechables a que se hizo alusión. Las autoridades a quienes corresponda esta labor debieran hacer algo para mejorar el aspecto del lugar, no solo por cuestiones de salud, sino porque este es un sitio turístico por donde pasan todas las personas que quieren conocer el sector del Cacique, Neomundo y los sitios de Bucaramanga para mostrar.

Ángel de Jesús Gómez R.